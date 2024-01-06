Колишнього сільського старосту села Кам'янка, що на Луганщині, визнали винним у співпраці з російською окупаційною владою. Його засудили до семи років тюрми з конфіскацією майна. Також засуджений був депутатом Старобільської районної ради від забороненої нині політичної партії "ОПЗЖ".

Про це повідомила пресслужба прокуратури Луганщини.

У суді довели, що засуджений у травні 2022 року після окупації Новопсковського району російськими військами добровільно обійняв посаду так званого "начальника відділу забезпечення життєдіяльності с. Кам’янка адміністрації Новопсковського району ЛНР".

Засуджений за колабораціонізм ексдепутат Старобільської райради. прокуратура Луганщини

"Чоловік дотепер "керує" в захопленому населеному пункті. Він надає вищому керівництву списки місцевих мешканців, які підтримують Україну. Після чого представники незаконних правоохоронних органів проводили обшуки в домах осіб і перевіряли їх телефони", — розказали в прокуратурі.

У прокуратурі додали, що вирок ухвалили заочно, а засудженого оголосили у розшук.

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