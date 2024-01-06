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Складає списки тих, хто підтримує Україну: засудили ексдепутата Старобільської райради від "ОПЗЖ"
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Складає списки тих, хто підтримує Україну: засудили ексдепутата Старобільської райради від "ОПЗЖ"

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Колаборанти Луганщина суд вирок
Слідчий ізолятор . Слідчий ізолятор Фото: Харківський слідчий ізолятор

Колишнього сільського старосту села Кам'янка, що на Луганщині, визнали винним у співпраці з російською окупаційною владою. Його засудили до семи років тюрми з конфіскацією майна. Також засуджений був депутатом Старобільської районної ради від забороненої нині політичної партії "ОПЗЖ".

Про це повідомила пресслужба прокуратури Луганщини.

У суді довели, що засуджений у травні 2022 року після окупації Новопсковського району російськими військами добровільно обійняв посаду так званого "начальника відділу забезпечення життєдіяльності с. Кам’янка адміністрації Новопсковського району ЛНР".

Складає списки тих, хто підтримує Україну: засудили ексдепутата Старобільської райради від "ОПЗЖ"
Засуджений за колабораціонізм ексдепутат Старобільської райради. прокуратура Луганщини

"Чоловік дотепер "керує" в захопленому населеному пункті. Він надає вищому керівництву списки місцевих мешканців, які підтримують Україну. Після чого представники незаконних правоохоронних органів проводили обшуки в домах осіб і перевіряли їх телефони", — розказали в прокуратурі.

У прокуратурі додали, що вирок ухвалили заочно, а засудженого оголосили у розшук.

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