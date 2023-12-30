НАЗК оприлюднило рейтинг областей за рівнем корупції. Тернопільщина ввійшла в першу десятку.

Про це йдеться на сторінці Єдиного державного реєстру.

У Національному агенстві з питань запобігання корупції створили інфографіку областей на основі кількості записів у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Інфографіка областей про рівень корупції. Фото: НАЗК

Перше місце посіла Львівська область, друге — Дніпропетровська, третє — Київська, четверте й п’яте — Одеська та Вінницька області відповідно.

Період аналітики — 2023 рік. Фото: НАЗК

Тернопільщина за рівнем корупції за 2023 рік — на дев’ятому місці. У її реєстрі зафіксували 123 записи. Для порівняння, у Львівській області — 250 записів.

У Тернопільській області з цих 123 записів 35 зафіксували у справах про адміністративні правопорушення, 88 — у кримінальних справах.