Гімнастки дитячо-юнацької спортивної школи №4 Кам`янського, що на Дніпропетровщині, вибороли понад десяток нагорода на Всеукраїнському турнірі "SNOW QUEEN".

Про це йдеться на сторінці Кам`янської районної адміністрації у Facebook.

Перше місце у вправі з обручем і друге у багатоборстві посіла Софія Шульга, золоті медалі у вправі з булавами та багатоборстві у Валерії Зінченко. Переможницею у багатоборстві стала й Ліза Коваленко. Єва Шинкаренко стала другою у багатоборстві, "срібло" у багатоборстві та "бронзу" у вправі з обручем виборола Єва Брусник.

Дві нагороди й у Злати Дегтярь: срібна медаль у багатоборстві і бронзова у вправах з м`ячем. Також третє місце у багатоборстві (вправа з обручем) посіла Софія Шевченко, Марія-Магдалена Штарк — друге місце у багатоборстві (вправа з обручем).

Змагання проходили в Одесі.

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