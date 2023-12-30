У Всеукраїнському храмі-пантеоні в Лішні Кременецької громади на Тернопільщині на кожній плиті викарбували по 28 імен загиблих бійців. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очолив богослужіння, під час якого освятили плити з іменами, престол та храм-пантеон.

Родичі загиблих бійців розповіли Суспільному свої історії.

На богослужіння з Рівненщини приїхав Петро Мосницький. Його 33-річний внук загинув у березні цього року після поранення.

Петро Мосницький, дідусь загиблого бійця. Фото: Суспільне Тернопіль

"Ми його виховували з чотирьох місяців. Він круглий сирота. Під Бахмутом і Горлівкою був. Біля Горлівського терикона його сильно поранило і він помер в госпіталі у Львові. Добре, що тут організували все гарно. Я поспілкувався з людьми, які теж відчувають таке горе".

Родичі загиблих бійців. Фото: Суспільне Тернопіль

Оксана Назарчук у червні 2023 року поховала чоловіка. Він загинув під час виконання бойового завдання в грудні 2022. Військового вважали зниклим безвісти пів року, розповіла жінка.

Оксана Назарчук, дружина загиблого бійця. Фото: Суспільне Тернопіль

"Про Лішню, пантеон знаю давно. Ми з друзями виготовляли плити загиблих хлопців з Рівненської області з 2014 року. Тут інакше дихається. Тут зовсім інакше дивишся на речі, трошки заспокоюєшся, бо розумієш, що тут є душі хлопців. Вони нас підтримують. Відразу після поховання Льоші я не могла навіть розмовляти. Мені було дуже важко. Мене сестра з моїм другом привезли сюди. Храм був закритий, але я ходила просто серед цих дерев. Саме місце дало мені сили, бо вже, коли їхала додому, могла говорити. Плакала, але говорила".

Під час освячення Всеукраїнського храму-пантеону на Тернопільщині. Фото: Суспільне Тернопіль

Храм-пантеон у Лішні — друга в Україні церква, де встановлюють плити з іменами загиблих захисників і захисниць, розповів митрополит Епіфаній.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Фото: Суспільне Тернопіль

"Війна триває і потрібно більше стін для увіковічення пам’яті. Центральним місцем в Україні є стіна пам’яті на мурах Михайлівського Золотоверхого монастиря. Це місце є також унікальним, тут молитва, як і в Михайлівському монастирі, завжди буде линути за наших воїнів".

Під час заходу. Фото: Суспільне Тернопіль

Настоятель Всеукраїнського храму-пантеону в Лішні отець Андрій Любунь розповів, будувати пантеон розпочали в 2014 році. Спершу це була капличка, де встановлювали таблиці з іменами загиблих українських захисників. Влітку минулого року на її місці почали зводити храм.

Андрій Любунь, настоятель Всеукраїнського храму-пантеону в Лішні. Фото: Суспільне Тернопіль

"Я їх не рахую принципово. Тому що це люди. За кожним прізвищем — ціла історія, життя, всесвіт. Батьки готові цілувати ці букви для того, щоб хоч на мить наблизитися до своїх близьких, яких вони втратили. Надіюся, що наші священники будуть приїжджати сюди, привозити прочан, родини загиблих військовослужбовців".