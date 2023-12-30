НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Після похорону чоловіка не могла говорити": рідні про бійців, чиї імена вписані у храмі-пантеоні на Тернопільщині
Пам'ятьЗСУРЕЛІГІЯПЦУРегіони

"Після похорону чоловіка не могла говорити": рідні про бійців, чиї імена вписані у храмі-пантеоні на Тернопільщині

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Всеукраїнському храмі-пантеоні в Лішні Кременецької громади на Тернопільщині на кожній плиті викарбували по 28 імен загиблих бійців. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очолив богослужіння, під час якого освятили плити з іменами, престол та храм-пантеон.

Родичі загиблих бійців розповіли Суспільному свої історії.

На богослужіння з Рівненщини приїхав Петро Мосницький. Його 33-річний внук загинув у березні цього року після поранення.

Петро Мосницький, дідусь загиблого військовослужбовця
Петро Мосницький, дідусь загиблого бійця. Фото: Суспільне Тернопіль

"Ми його виховували з чотирьох місяців. Він круглий сирота. Під Бахмутом і Горлівкою був. Біля Горлівського терикона його сильно поранило і він помер в госпіталі у Львові. Добре, що тут організували все гарно. Я поспілкувався з людьми, які теж відчувають таке горе".

Родичі загиблих бійців на освяченні храму-пантеону
Родичі загиблих бійців. Фото: Суспільне Тернопіль

Оксана Назарчук у червні 2023 року поховала чоловіка. Він загинув під час виконання бойового завдання в грудні 2022. Військового вважали зниклим безвісти пів року, розповіла жінка.

Оксана Назарчук, дружина загиблого бійця на освяченні храму-пантеону
Оксана Назарчук, дружина загиблого бійця. Фото: Суспільне Тернопіль

"Про Лішню, пантеон знаю давно. Ми з друзями виготовляли плити загиблих хлопців з Рівненської області з 2014 року. Тут інакше дихається. Тут зовсім інакше дивишся на речі, трошки заспокоюєшся, бо розумієш, що тут є душі хлопців. Вони нас підтримують. Відразу після поховання Льоші я не могла навіть розмовляти. Мені було дуже важко. Мене сестра з моїм другом привезли сюди. Храм був закритий, але я ходила просто серед цих дерев. Саме місце дало мені сили, бо вже, коли їхала додому, могла говорити. Плакала, але говорила".

Під час освячення Всеукраїнського храму-пантеону в Лішні на Тернопільщині
Під час освячення Всеукраїнського храму-пантеону на Тернопільщині. Фото: Суспільне Тернопіль

Храм-пантеон у Лішні — друга в Україні церква, де встановлюють плити з іменами загиблих захисників і захисниць, розповів митрополит Епіфаній.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очолює богослужіння
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Фото: Суспільне Тернопіль

"Війна триває і потрібно більше стін для увіковічення пам’яті. Центральним місцем в Україні є стіна пам’яті на мурах Михайлівського Золотоверхого монастиря. Це місце є також унікальним, тут молитва, як і в Михайлівському монастирі, завжди буде линути за наших воїнів".

Під час освячення
Під час заходу. Фото: Суспільне Тернопіль

Настоятель Всеукраїнського храму-пантеону в Лішні отець Андрій Любунь розповів, будувати пантеон розпочали в 2014 році. Спершу це була капличка, де встановлювали таблиці з іменами загиблих українських захисників. Влітку минулого року на її місці почали зводити храм.

Андрій Любунь, настоятель Всеукраїнського храму-пантеону в Лішні на Тернопільщині
Андрій Любунь, настоятель Всеукраїнського храму-пантеону в Лішні. Фото: Суспільне Тернопіль

"Я їх не рахую принципово. Тому що це люди. За кожним прізвищем — ціла історія, життя, всесвіт. Батьки готові цілувати ці букви для того, щоб хоч на мить наблизитися до своїх близьких, яких вони втратили. Надіюся, що наші священники будуть приїжджати сюди, привозити прочан, родини загиблих військовослужбовців".

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
&quot;Замість того, щоб їхати на УЗД дитини, я поїхала отримувати похоронку&quot; – спогади про сумчанина Дмитра Буйвала
"Замість того, щоб їхати на УЗД дитини, я поїхала отримувати похоронку" – спогади про сумчанина Дмитра Буйвала
станіслав метро партала, балакірєва, вулиця патрали
У Харкові з'явилася вулиця Станіслава Партали — харків'янина, який боронив Маріуполь
У пам'ять про полеглих військових. В Івано-Франківську вдванадцяте пролунав дзвін пам'яті
У пам'ять про полеглих військових. В Івано-Франківську вдванадцяте пролунав дзвін пам'яті
Вечір пам'яті Левка Крупи у Великоберезовицькій громаді. Грудень, 2023
На Тернопільщині вшанували пам'ять народного депутата України Левка Крупи
На початок