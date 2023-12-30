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В Обухові підліток підірвав гранату у під'їзді багатоповерхівки, є постраждалі
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В Обухові підліток підірвав гранату у під'їзді багатоповерхівки, є постраждалі

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В Обухові підліток підірвав гранату у під'їзді багатоповерхівки, його затримали
Граната. Ілюстративне фото: УНІАН

В Обухові на Київщині 15-річний хлопець кинув гранату в під'їзді житлового будинку. Від вибуху постраждав сам підривник та ще один підліток. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про хуліганство.

Про це інформує поліція Київської області у Facebook.

Випадок стався 29 грудня близько 23:00. На спецлінію "102" надійшло повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків Обухова. Прибувши на місце, правоохоронці з'ясували, що 15-річний юнак під час конфлікту знайомих у під'їзді дістав з кишені гранату і кинув її в приміщенні. Унаслідок вибуху власник гранати і 16-річний учасник суперечки отримали тілесні ушкодження.

Винуватець події втік після скоєного. Правоохоронці розшукали неповнолітнього, провівши спецоперацію на території району.

Нині юнака затримали, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За фактом підриву гранати слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296Хуліганство з застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень ККУ. Підлітку загрожує від трьох до семи років в'язниці.

Що відомо про погрози і використання зброї цивільними на Київщині

На початку грудня у Подільському районі Києва від детонації гранати загинув чоловік.

Двоє людей — військовослужбовець та жінка — загинули внаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі Києва 19 листопада. Брата загиблого госпіталізували.

У столиці затримали чоловіка, який погрожував підірвати себе. Під час сварки з дружиною підозрюваний хотів вчинити самогубство.

У Переяславі під час конфлікту нетверезий чоловік стріляв по автомобілю з саморобної рушниці, а потім погрожував підірвати гранату.

У Святошинському районі Києва чоловік погрожував підірвати гранату під дверима сусіда.

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