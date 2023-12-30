В Обухові підліток підірвав гранату у під'їзді багатоповерхівки, є постраждалі

В Обухові на Київщині 15-річний хлопець кинув гранату в під'їзді житлового будинку. Від вибуху постраждав сам підривник та ще один підліток. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про хуліганство.

Про це інформує поліція Київської області у Facebook.

Випадок стався 29 грудня близько 23:00. На спецлінію "102" надійшло повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків Обухова. Прибувши на місце, правоохоронці з'ясували, що 15-річний юнак під час конфлікту знайомих у під'їзді дістав з кишені гранату і кинув її в приміщенні. Унаслідок вибуху власник гранати і 16-річний учасник суперечки отримали тілесні ушкодження.

Винуватець події втік після скоєного. Правоохоронці розшукали неповнолітнього, провівши спецоперацію на території району.

Нині юнака затримали, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За фактом підриву гранати слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 ККУ. Підлітку загрожує від трьох до семи років в'язниці.

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