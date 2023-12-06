НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
У Києві затримали чоловіка, який хотів підірвати гранату під дверима сусіда
ЗброяКРИМІНАЛПОЛІЦІЯРегіони

У Києві затримали чоловіка, який хотів підірвати гранату під дверима сусіда

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Києві затримали чоловіка, який хотів підірвати гранату під дверима сусіда
Граната Ф-1, яку підозрюваний хотів підірвати під дверима сусіда. Фото: ГУ Нацполіції Києва

У Святошинському районі Києва чоловік погрожував підірвати гранату у багатоквартирному будинку. Наразі йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Києва.

Зазначається, що до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в одному з багатоквартирних будинків у Святошинському районі чоловік погрожує підірвати гранату.

Правоохоронці з'ясували, що підозрюваний — 45-річний сусід заявника. У нього вилучили гранату Ф-1 із запалом, а під час обшуку квартири знайшли ще понад 100 набоїв різного калібру.

У Києві затримали чоловіка, який хотів підірвати гранату під дверима сусіда
Фото: ГУ Нацполіції Києва

"Встановлено, що між сусідами виник конфлікт на побутовому ґрунті й за допомогою погроз боєприпасом зловмисник вирішив владнати його. Наразі встановлюється інформація щодо походження боєприпасів",— йдеться у повідомленні.

У Києві затримали чоловіка, який хотів підірвати гранату під дверима сусіда
Чоловік, який хотів підірвати гранату. Фото: ГУ Нацполіції Києва

За ч.1 ст.263Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. На час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Що відомо про випадки використання зброї цивільними громадянами у Києві

У столиці затримали чоловіка, який погрожував підірвати себе. Під час сварки з дружиною підозрюваний хотів вчинити самогубство. Він дістав бойову гранату та висмикнув з неї чеку. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Уродженець Хмельниччини розгулював столицею з бойовою гранатою в сумці. Походження вибухівки чоловік пояснити не зміг. Також у Києві на Голосіївському проспекті після сварки двох чоловіків, один з них дістав зброю та здійснив кілька пострілів у бік перехожого. Обом підозрюваним загрожує до 7 років за ґратами.

Затримали правоохоронці і чоловіка, який стріляв біля торговельного кіоску. Між ним та продавцем магазину на вулиці Солом'янська виник словесний конфлікт. Після сварки він пішов, але повернувся за кілька хвилин зі зброєю.

У Києві нетверезий чоловік чотири рази вистрілив з пістолета у відчинене вікно, аби похизуватися перед дружиною. Кияни повідомили правоохоронців, що на проспекті Павла Тичини невідомий стріляє з вікна квартири.

Ще правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з арбалета на дитячому майданчику. Подія сталася у Святошинському районі міста. У Подільському районі патрульні затримали водія та пасажира Cadillac, які під час суперечки з іншим чоловіком кілька разів вистрілили з пістолета.

В одній із офісних будівель чоловік вистрелив у працівника приватної охорони, після чого забарикадувався в кабінеті. Озброєного затримали і наразі йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Зенітно-ракетний комплекс Patriot
США надали Україні технологію виробництва ППО FrankenSAM — Білий дім
Міністр оборони Ллойд Остін виступає з промовою
Україна та США підписали угоду про наміри спільного виробництва озброєнь
Володимир Зеленський
Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною
На Дніпропетровщині в чоловіка в гаражі знайшли арсенал зброї та боєприпасів
На Дніпропетровщині в чоловіка в гаражі знайшли арсенал зброї та боєприпасів
На початок