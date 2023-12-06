У Києві затримали чоловіка, який хотів підірвати гранату під дверима сусіда

У Святошинському районі Києва чоловік погрожував підірвати гранату у багатоквартирному будинку. Наразі йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Києва.

Зазначається, що до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в одному з багатоквартирних будинків у Святошинському районі чоловік погрожує підірвати гранату.

Правоохоронці з'ясували, що підозрюваний — 45-річний сусід заявника. У нього вилучили гранату Ф-1 із запалом, а під час обшуку квартири знайшли ще понад 100 набоїв різного калібру.

Фото: ГУ Нацполіції Києва

"Встановлено, що між сусідами виник конфлікт на побутовому ґрунті й за допомогою погроз боєприпасом зловмисник вирішив владнати його. Наразі встановлюється інформація щодо походження боєприпасів",— йдеться у повідомленні.

Чоловік, який хотів підірвати гранату. Фото: ГУ Нацполіції Києва

За ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. На час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Що відомо про випадки використання зброї цивільними громадянами у Києві

У столиці затримали чоловіка, який погрожував підірвати себе. Під час сварки з дружиною підозрюваний хотів вчинити самогубство. Він дістав бойову гранату та висмикнув з неї чеку. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Уродженець Хмельниччини розгулював столицею з бойовою гранатою в сумці. Походження вибухівки чоловік пояснити не зміг. Також у Києві на Голосіївському проспекті після сварки двох чоловіків, один з них дістав зброю та здійснив кілька пострілів у бік перехожого. Обом підозрюваним загрожує до 7 років за ґратами.

Затримали правоохоронці і чоловіка, який стріляв біля торговельного кіоску. Між ним та продавцем магазину на вулиці Солом'янська виник словесний конфлікт. Після сварки він пішов, але повернувся за кілька хвилин зі зброєю.

У Києві нетверезий чоловік чотири рази вистрілив з пістолета у відчинене вікно, аби похизуватися перед дружиною. Кияни повідомили правоохоронців, що на проспекті Павла Тичини невідомий стріляє з вікна квартири.

Ще правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з арбалета на дитячому майданчику. Подія сталася у Святошинському районі міста. У Подільському районі патрульні затримали водія та пасажира Cadillac, які під час суперечки з іншим чоловіком кілька разів вистрілили з пістолета.

В одній із офісних будівель чоловік вистрелив у працівника приватної охорони, після чого забарикадувався в кабінеті. Озброєного затримали і наразі йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.