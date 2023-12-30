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"Ціни на житло у Тернополі змінилися": фахівець з нерухомості Марія Хомин
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"Ціни на житло у Тернополі змінилися": фахівець з нерухомості Марія Хомин

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Новозбудована багатоповерхівка в Тернополі. Грудень, 2023
Новобудова в Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль

Восени цього року ціна на купівлю квартир у Тернополі зросла на 20 відсотків.

Про це розповіла Суспільному голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Марія Хомин.

За її словами, найчастіше купують квартири військовослужбовці, військові медики та переселенці.

Марія Хомин, голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості
Марія Хомин, голова регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості. Фото: Суспільне Тернопіль

"Це люди, які можуть скористатися державними кредитними програмами. А ще в мене є сумна статистика. За цей рік десять квартир купили вдови воїнів. Їхні чоловіки загинули в повномасштабній війні. Придбали на виплати, що надала держава за загиблого військовослужбовця".

Квартира з ремонтом для продажу
Квартира з ремонтом у Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль

"Ціни на житло у Тернополі змінилися. Якщо спочатку в новобудові на середніх поверхах однокімнатну квартиру від 45 до 50 квадратів з ремонтом можна було купити в середньому за 45-46 тисяч доларів, то після різкого зростання таку ж квартиру можна було купити вище 50, наприклад, за 52-53 тисячі доларів", — говорить Марія Хомин.

За її словами, також зросла й орендна плата.

"Наприклад, до повномасштабної війни однокімнатну квартиру можна було орендувати за 4-5 тисяч гривень, а зараз — за 8".

У 2022 році попит на оренду квартир зріс на 50 відсотків.

"Це через те, що до Тернополя приїхали переселенці. Відповідно й ціна на оренду житла в місті тоді зросла вдвічі. Наприклад, однокімнатну звичайну квартиру вторинного ринку можна було зняти за 4-5 тисяч гривень, а потім — за 8 тисяч, і то квартир не було".

Нерухомість у Тернополі
Житло в Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль

Цьогоріч кількість людей, яким потрібне орендоване житло, зменшилася на 20 відсотків. Порівняно з попереднім роком орендна плата знизилася на 15 відсотків, повідомила Марія Хомин.

Голова регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості розповіла, в яких містах зараз найвищий попит на купівлю квартир.

"Ми розмовляли з рієлторкою з Луцька, то вона каже, що в них зріс попит і на комерцію. Приблизно на 50 відсотків. Люди вкладають гроші, відкривають свій бізнес, свою справу. У Вінниці також зріс попит. І в Івано-Франківську також збільшився попит. Є багато людей, які хочуть орендувати квартири. І в них вищі ціни, ніж у нас".

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