На війні з РФ загинули Олег Яременко з Петрівської громади та Іван Лупов зі Знам'янської Кіровоградської області. Підтвердилась загибель Романа Шиша з Олександрійської громади.

В районі Авдіївки Донецької області 28 грудня 2023 року загинув старший оператор-вогнеметник Олег Яременко, повідомили в Петрівській громаді. Воїн отримав поранення, несумісне з життям.

Олег Яременко 1999 року народився у селищі Балахівка. Навчався в Олександрійському політехнічному фаховому коледжі, де отримав спеціальність механіка. Працював на Петрівському кар’єрі. Під час роботи на виробництві став студентом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. На військову службу Олега Яременка прийняли за контрактом у 2021 році. Без Олега Яременка залишилась мама та сестра.

22 грудня 2023 року, під час евакуації до лікарні, від поранень, отриманих під час мінометного обстрілу в районі Майорська Донецької області, загинув солдат Іван Лупов зі Знам'янської громади.

Іван Лупов народився 1975 року в селі Благодатне Арбузинського району Миколаївської області. Закінчив гімназію в селі Братське. Після – навчався у Вознесенському ліцеї, де отримав спеціальність водія. Працював за освітою – водієм. У вільний від роботи час займався ремонтом автомобілів. Після повномасштабного вторгнення РФ проходив військову службу в складі 225 окремого штурмового батальйону.

Підтвердилась загибель Романа Шиша з Олександрійської громади, який вважався зниклим безвісти. 45-річний солдат Роман Шиш загинув 5 квітня 2022 року в Сєвєродонецькому районі Луганської області. У бійця залишились мати та брат.