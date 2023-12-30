Сили оборони України у ніч на 30 грудня вдарили по військових об'єктах в російському Бєлгороді.

Інформацію підтвердило Суспільному джерело у спецслужбах.

Там уточнили, що це відповідь на російські атаки по Україні.

"Останні години тривають заходи сил безпеки та оборони України, що стали наслідком російських терористичних атак на українські мирні міста та навмисні вбивства цивільних", — зазначило джерело.

Згодом джерела у спецслужбах уточнили, що Сили оборони відпрацювали лише по воєнних об'єктах Бєлгородської області, а уламки впали у центрі міста через непрофесійні дії російської ППО.

"Українські сили безпеки та оборони працюють виключно по військових цілях ворога", — наголосило джерело.

Раніше губернатор Бєлгородської області РФ Гладков заявив, що нібито ЗСУ обстріляли центр Бєлгорода, є влучання в житловий сектор. За його попередньою інформацією, загинули двоє дітей, є травмовані. Він також повідомив про атаку на смт Уразово у Валуйському окрузі: пошкоджені близько 20 приватних будинків, оздоровчий комплекс, травмованих немає.

Станом на 15:30 російські ЗМІ із посиланням на екстренні служби повідомили, що внаслідок обстрілу центру Бєлгорода загинули шість людей, 24 отримали поранення.

Станом на 16:00 відомо вже про 10 загиблих, серед них одна дитина. Ще 45 людей постраждали, серед яких 4 дитини.

Станом на 17:00 У МНС Росії повідомили, що у Бєлгороді загинули 12 дорослих та двоє дітей, ще 108 людей, серед яких 15 дітей, постраждали.

"РИА Новости" згодом повідомили із посиланням на речницю МЗС РФ Марію Захарову, що Росія у зв'язку з обстрілом Бєлгорода скликала засідання Ради безпеки ООН. Воно має розпочатися сьогодні 30 грудня о 23:00 за московським часом.

Станом на 21:30 кількість загиблих внаслідок обстрілу Бєлгорода зросла до 18. Ще 111 людей отримали поранення, серед них діти, повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ.

О 23.16 стало відомо, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Бєлгорода зросла до 20, повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ.

Станом на 23.43 кількість загиблих внаслідок обстрілу Бєлгорода зросла до 21, із них троє — це діти. 110 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, із них 17 дітей.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ Гладков. За його даними, у тяжкому стані перебувають 30 людей. У 63 постраждалих – стан середнього ступеня важкості. Амбулаторне лікування проходять 17 людей.

Що відомо про атаки на Бєлгородщину

У ніч проти 4 жовтня дрони СБУ атакували стратегічний комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода. Ціна такого комплексу — 1,2 млрд доларів США, повідомили джерела Суспільного.

Ввечері 5 жовтня над російським Бєлгородом сили російської протиповітряної оборони збили нібито шість українських безпілотників. Тоді обійшлося без втрат та руйнувань.