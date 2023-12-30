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Компенсація за знищений підтопленням врожай. Про виплати і залишок коштів — ОВА
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Компенсація за знищений підтопленням врожай. Про виплати і залишок коштів — ОВА

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Херсон підтоплення
Херсон, мул на дорозі, який принесла штучна повінь внаслідок підриву Каховської ГЕС, 20 червня 2023 р. Фото: Суспільне Херсон

Залишок невикористаних коштів за компенсацію за знищений підтопленням внаслідок підриву військами РФ Каховської ГЕС врожай на Херсонщини становить понад 11 мільйонів гривень. Виплати отримали 671 людина на загальну суму майже 15 мільйонів гривень.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

За його словами, за кожну затоплену сотку городини компенсували 3318 гривень. Максимальний розмір допомоги становив 99540 гривень.

"Заявки на компенсацію приймали до кінця жовтня цього року. За цей час до комісії надійшло більше ніж 2200 заявок. Фахівці опрацювали — 743 та обстежили понад 56 гектар землі. Відшкодування отримала 671 людина", — сказав Бутрій.

Загальна сума виплат становила майже 15 мільйонів гривень, говорить заступник начальника ОВА. Залишок невикористаних коштів становить понад 11 мільйонів гривень.

"Це пов'язано з неможливістю обстежити земельні ділянки, що знаходяться під постійним вогнем російських військових. Тільки у херсонській громаді комісія не змогла опрацювати 1300 звернень", — додав Бутрій.

За попередніми підрахунками, для того, щоб провести першочергові заходи та відновити зрошення на правобережжі Херсонщини після підриву російськими військами Каховської ГЕС, необхідно приблизно 100 мільйонів гривень.

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