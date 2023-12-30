На Херсонщині посилили заходи безпеки на новорічні свята — ОВА

На Херсонщині посилили заходи безпеки на новорічні свята. Згідно з розпорядженням коменданта області, чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, які посвідчують особу. Їх необхідно предʼявляти правоохоронцям та працівникам територіальних центрів комплектуванні й соцпідтримки.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, на Раді оборони області обговорили ставлення людей до роботи Сил оборони, заборону розповсюдження інформації про розміщення ЗСУ та відповідальність за це.

"Неприпустимі ситуації, коли облаштовуємо захисні рубежі, а наступного дня їх засипають власники полів. Це підриває обороноздатність регіону. Також заборонено розповсюджувати інформацію про місце дислокації наших воїнів. Це карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років", — говорить Прокудін.

В області посилюють безпеку регіону напередодні новорічних свят. Заборонене скупчення людей на заходи у святкові дні у цілях безпеки, сказав начальник ОВА.

"Набрало чинності розпорядження коменданта області, згідно з яким чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, які посвідчують особу. Їх необхідно пред'являти на прохання правоохоронців та працівників ТЦК", — додав Прокудін.

Раніше в Мінреінтеграції повідомили, що через російські обстріли залізничного вокзалу у Херсоні посидять заходи безпеки для пасажирів.

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