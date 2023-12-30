НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Херсонщині посилили заходи безпеки на новорічні свята — ОВА
ВійськкоматЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Херсонщині посилили заходи безпеки на новорічні свята — ОВА

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсон укриття
Херсон, позначка на асфальті із напрямком до укриття, 28 червня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

На Херсонщині посилили заходи безпеки на новорічні свята. Згідно з розпорядженням коменданта області, чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, які посвідчують особу. Їх необхідно предʼявляти правоохоронцям та працівникам територіальних центрів комплектуванні й соцпідтримки.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, на Раді оборони області обговорили ставлення людей до роботи Сил оборони, заборону розповсюдження інформації про розміщення ЗСУ та відповідальність за це.

"Неприпустимі ситуації, коли облаштовуємо захисні рубежі, а наступного дня їх засипають власники полів. Це підриває обороноздатність регіону. Також заборонено розповсюджувати інформацію про місце дислокації наших воїнів. Це карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років", — говорить Прокудін.

В області посилюють безпеку регіону напередодні новорічних свят. Заборонене скупчення людей на заходи у святкові дні у цілях безпеки, сказав начальник ОВА.

"Набрало чинності розпорядження коменданта області, згідно з яким чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, які посвідчують особу. Їх необхідно пред'являти на прохання правоохоронців та працівників ТЦК", — додав Прокудін.

Раніше в Мінреінтеграції повідомили, що через російські обстріли залізничного вокзалу у Херсоні посидять заходи безпеки для пасажирів.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
закон, мобілізація, ухилянти, адвокат, статус, обмежено придатний
Чи скасують статус "обмежено придатний" — військовий адвокат про мобілізацію на Житомирщині
Смертельне побиття юнака при врученні повістки в Білій Церкві — фейк: поліція
На Київщині поширюють фейк про побиття чоловіка при врученні повістки — поліція
закон, мобілізація, ухилянти, адвокат
Тимчасові обмеження для ухилянтів — військовий адвокат про мобілізацію на Житомирщині
У Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК та СП — його шпиталізували
У Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК та СП — його шпиталізували
На початок