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На херсонському залізничному вокзалі посилять заходи безпеки для пасажирів — Мінреінтеграції
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На херсонському залізничному вокзалі посилять заходи безпеки для пасажирів — Мінреінтеграції

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Залізничний вокзал, обстріли, Херсон
Будівля залізничного вокзалу на ранок після масованого російського обстрілу, 27 грудня 2023 р. Фото: Суспільне Херсон

Через російські обстріли залізничного вокзалу у Херсоні посидять заходи безпеки для пасажирів.

Про це йдеться в Telegram Мінреінтеграції.

Насамперед створять умови, які дадуть змогу уникнути скупчення людей. Для цього уповноважені органи спланують та узгодять маршрути, а також спеціальні проходи, якими будуть користуватися пасажири під час пересування територією вокзалу, в укриття та під час посадки/висадки у потяг, йдеться в повідомленні.

Серед іншого, запропоновано проводити опитування людей, які прямують на евакуаційні рейси, у приміщенні бомбосховища вокзалу, а також розміщувати в ньому тих, хто очікує на прибуття потяга, повідомили в Мінреінтеграції.

Російська армія 26 грудня 2023 року атакувала залізничний вокзал у Херсоні — поцілила в евакуаційний потяг. Один поліцейський загинув, двоє його колег поранені, також травмовані двоє цивільних. Пошкоджена будівля вокзалу та залізнична інфраструктура.

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