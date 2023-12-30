Через російські обстріли залізничного вокзалу у Херсоні посидять заходи безпеки для пасажирів.

Про це йдеться в Telegram Мінреінтеграції.

Насамперед створять умови, які дадуть змогу уникнути скупчення людей. Для цього уповноважені органи спланують та узгодять маршрути, а також спеціальні проходи, якими будуть користуватися пасажири під час пересування територією вокзалу, в укриття та під час посадки/висадки у потяг, йдеться в повідомленні.

Серед іншого, запропоновано проводити опитування людей, які прямують на евакуаційні рейси, у приміщенні бомбосховища вокзалу, а також розміщувати в ньому тих, хто очікує на прибуття потяга, повідомили в Мінреінтеграції.

Російська армія 26 грудня 2023 року атакувала залізничний вокзал у Херсоні — поцілила в евакуаційний потяг. Один поліцейський загинув, двоє його колег поранені, також травмовані двоє цивільних. Пошкоджена будівля вокзалу та залізнична інфраструктура.

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