Метросадок у харківській підземці почне працювати на майже два тижні пізніше, ніж про це повідомляли на початку грудня.

Садок у метро Харкова розпочне роботу 15 січня, повідомив у нацмарафоні міський голова Ігор Терехов. Раніше міська рада повідомляла про відкриття метросадка з 6 січня.

За словами Терехова, до метросадка на 30 грудня записалося понад 600 дітей.

"Багато батьків хоче, щоб їхні діти нормально підготувалися до школи. Тому ми й відкриваємо метросадок. І я сподіваюся, що завдяки цьому дошкільнята зможуть добре підготуватися до наступного навчального року", — сказав Ігор Терехов.

Відвідувати метросадок будуть діти старшого дошкільного віку — на заняттях їх готуватимуть до першого класу.

Дитсадок у метро Харкова працюватиме на станціях:

"Університет"

"Перемога"

"Академіка Павлова"

"Метробудівників";

"Тракторний завод".

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