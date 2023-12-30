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Терехов назвав нову дату відкриття метросадка у Харкові: скільки дітей записалося
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Терехов назвав нову дату відкриття метросадка у Харкові: скільки дітей записалося

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Терехов назвав нову дату відкриття метросадка у Харкові: скільки дітей записалося
Метрошкола у Харкові. 20 жовтня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Метросадок у харківській підземці почне працювати на майже два тижні пізніше, ніж про це повідомляли на початку грудня.

Садок у метро Харкова розпочне роботу 15 січня, повідомив у нацмарафоні міський голова Ігор Терехов. Раніше міська рада повідомляла про відкриття метросадка з 6 січня.

За словами Терехова, до метросадка на 30 грудня записалося понад 600 дітей.

"Багато батьків хоче, щоб їхні діти нормально підготувалися до школи. Тому ми й відкриваємо метросадок. І я сподіваюся, що завдяки цьому дошкільнята зможуть добре підготуватися до наступного навчального року", — сказав Ігор Терехов.

Відвідувати метросадок будуть діти старшого дошкільного віку — на заняттях їх готуватимуть до першого класу.

Дитсадок у метро Харкова працюватиме на станціях:

  • "Університет"
  • "Перемога"
  • "Академіка Павлова"
  • "Метробудівників";
  • "Тракторний завод".

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