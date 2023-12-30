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На Хмельниччині не будуть скасовувати комендантську годину у новорічну ніч
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На Хмельниччині не будуть скасовувати комендантську годину у новорічну ніч

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На Хмельниччині в ніч з 31 грудня на 1 січня не будуть скасовувати комендантську годину. На території регіону вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За їхньою інформацією, у період новорічних свят в регіоні у посиленому режимі працюватимуть поліцейські, нацгвардійці та представники громадських формувань.

"Поліцейські Хмельниччини в посиленому режимі забезпечуватимуть безпеку під час новорічних свят. Разом з поліцейськими охороняти спокій громадян будуть нацгвардійці та представники громадських формувань", — написали у дописі.

Як йдеться у повідомленні, пересуватися вулицями з 00:00 до 05:00 зможуть тільки ті, у кого на це є дозвіл військової адміністрації. У поліції нагадують, наразі діє заборона на продаж та використання феєрверків, салютів і петард. Порушників будуть притягувати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

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