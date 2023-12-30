Армія РФ 108 разів за добу вдарила по Херсонщині: поранені п'ятеро людей

Російські військові упродовж минулої доби з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, зенітних установок, авіації та дронів випустили по території Херсонської області 536 снарядів, по Херсону — 24.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом за добу армія РФ 108 разів обстріляла Херсонщину, била по житлових кварталах. В ОВА повідомили про влучання у гуманітарний штаб у Бериславському районі, а також в об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні.

Внаслідок російської збройної агресії п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, йдеться в повідомленні.

Росіяни в ніч з 29 на 30 грудня знову атакували південь ударними безпілотниками. Цього разу сконцентрувались більше на Херсонщині, повідомила в марафоні "Єдині новини" керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

"Останнім часом вони намагаються тиснути саме в такий спосіб, оскільки ми відкидаємо їх далі і далі, вогневі позиції росіянам розгортати складніше", — сказала Гуменюк.

Що відомо про обстріли Херсонщини 29 грудня 2023 року

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії обстріляли Іванівку, Антонівку, Новотягинку та Херсон. Дев'ять разів штурмували позиції українських військ на лівобережжі, отримали відсіч та відступили.

Армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона. Троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одного з них госпіталізували, двоє лікуватимуться амбулаторно.

Російські війська скинули з безпілотника вибухівку на Берислав. Поцілили по місцевому жителю, який їхав на скутері. Також до лікарні звернувся житель Червоного Маяка, який днем раніше потрапив під обстріл РФ.

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