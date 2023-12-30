В Одесі попрощались з військовим, який загинув на Запоріжжі

В Одесі попрощались з бійцем Нацгвардії та співробітником комунальної установи "Муніципальна варта" Олександром Даніловим. Чоловік загинув поблизу села Роботине Запорізької області.

Про це 30 грудня повідомили в Одеській міськраді.

Загиблий Олександр Данілов. Фото: Одеська міська рада

З лютого 2022 року Олександр Данілов вступив у Добровольче формування тероборони Одеси, одночасно працюючи в КУ "Муніципальна варта". У травні 2023 року мобілізувався до Нацгвардії України, зазначили у міськраді.

"За час повномасштабного вторгнення Росії на фронті загинули сім співробітників "Муніципальної варти", — йдеться у повідомленні.

Прощання із загиблим військовим Олександром Даніловим в Одесі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Одеська міська рада

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