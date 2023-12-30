"Поетична шафа": митці про річницю після звільнення Херсона

Митці, яких об'єднала "Поетична шафа" проводили таємні зустрічі в окупованому Херсоні, вперше зустрілися у звільненому місті 29 грудня 2022 року.

Письменник Дмитро Плотніков читає вірш на сцені артхабу в укритті. Херсонські митці прийшли на збір "Поетичної шафи". Письменник говорить, він був і на першій зустрічі після деокупації міста, яка відбулася рік тому.

"Змінилося те, що за час окупації я встиг скучити за цим заходом, за спілкуванням із творчими однодумцями. Зараз емоції трошки змінилися, тому що культурне життя повернулося до Херсона, хоч воно не таке повноцінне, як було до війни. Проте головна емоція в тому, що тут можна поділитися своїми переживаннями й це для мене теж зараз важливо", — говорить письменник.

Дмитро Плотніков на сцені артхабу, Херсон, 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

Авторка-виконавиця Ольга Продченко була на підпільному творчому заході під час тимчасової окупації Херсона російськими військовими. За пів року після звільнення міста знову приєдналася до мистецького заходу.

"В окупованому місті ми чекали, коли зустрінемось. У кожного було щось своє, що розказати, свої нові вірші… Мені не було внутрішньо страшно, тому що я вірила в те, що це закінчиться, і воно якось мене оберігало", — сказала мисткиня.

Ольга Продченко виконує пісню на сцені артхабу, Херсон, 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

Киянка Майя Авраменко дізналася про "Поетичну шафу" навесні, тоді вона вперше відвідала цей захід.

Я приєдналася десь на початку весни. Потрапила сюди випадково і була просто здивована тим, наскільки це все щиро, наскільки це все містко, наскільки правдиво. Я думаю, що в кожному треба підтримувати віру. Саме для мене мистецтво насправді і є паливо для душі, яке поруч з молитвою тобі дає сили дочекатися наступного дня без обстрілів, а коли ти пірнаєш у якусь смуту, то це дає шанс просто вийти до світла", — розповіла жінка.

Директор музично-драматичного театру Олександр Книга пригадує першу зустріч авторів після звільнення Херсона.

"Рік пролетів дуже швидко, і я пам’ятаю ту "Шафу", де вперше, коли відкрився наш артхаб, зібрались творчі люди Херсона, це було дуже приємно, зворушливо. Те, що "Шафа" сьогодні тут, через рік, те, що творчі люди не здалися – вони пишуть книжки, пишуть вірші, малюють картини, випускають вистави, – це говорить, що нас не подолати", — говорить директор театру.

Організаторка "Поетичної шафи" Альона Мовчан на сцені атрхабу, Херсон, 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

За 2023 рік "Поетична шафа" випустила дві збірки з віршами, колективний альманах, який мав вийти ще 2022-го та книгу "Херсонщина. Арт-спротив" з рядками, написаними після початку повномасштабного вторгнення, розповіла організаторка заходу Альона Мовчан.

"Також у нас відбулось багато заходів, зокрема зустріч "Нездоланні" – ми гастролювали за підтримки ГО "Десяте квітня" областю, селами. У нас було чотири виїзди і ми плануємо це продовжувати. Ми долучались до "Мельпомени Таврії", де виступали. Збирались, робили свої цікаві проєкти і продовжуємо працювати", — розповіла організаторка "Поетичної шафи".

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