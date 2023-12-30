30 грудня на Львівщині попрощаються із шістьма військовими

Сьогодні, 30 грудня, у Львівській області прощаються із шістьма полеглими воїнами. Назар Заріцький, Владислав Покрищук, Володимир Дембіцький, Петро Масляник, Сергій Макара й Іван Кусий загинули в російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Назар Заріцький родом із Самбора. Йому було 34 роки.

Назар Заріцький. Фото: пресслужба Львівської ОВА

До війська пішов добровольцем на початку повномасштабної війни. Служив у складі 46 батальйону 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Був стрільцем, брав участь у боях за Соледар, Бахмут і Горлівку. Назар Заріцький був поранений під час атаки російських дронів і помер у шпиталі 24 грудня 2023 року. У військового залишилася мама та брат.

Владислав Покрищук — 26-річний мешканець Івано-Франкового.

Владислав Покрищук. Фото: пресслужба Львівської ОВА

24 лютого 2022 року став резервістом першої черги. Був головним сержантом і старшим оператором групи спеціального призначення ССО. Воював у Миколаївській області й на Лисичанському, Бахмутському та Купʼянському напрямах. Загинув 26 грудня в селі Синьківка Купʼянського району Харківської області. У Владислава Покрищука залишилися батьки, дружина, сестра та велика родина.

Володимир Дембіцький — 45-річний мешканець Миколаївської громади.

Володимир Дембіцький. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Військовий зник безвісти у травні 2023 року, під час боїв поблизу населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. У грудні тіло Володимира Дембіцького ідентифікували й визнали його загиблим.

Петро Масляник народився у селі Мала Вільшанка Золочівського району. Йому було 50 років.

Петро Масляник. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Мешкав у селі Кавсько Стрийської громади, його мобілізували в березні 2023 року. Петро Масляник був солдатом, механіком-водієм відділення інженерної техніки. Загинув внаслідок мінометного обстрілу біля села Часів Яр Бахмутського району.

Сергій Макара — 38-річний мешканець селища Дашава Стрийської громади.

Сергій Макара. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Мобілізований у серпні цього року. Був солдатом, механіком-водієм гірсько-штурмового відділення. Сергій Макара зник безвісти після штурму в районі села Синьківка Куп’янського району на Харківщині. Згодом тіло воїна повернули побратими. В нього залишилася мати.

Іван Кусий мешкав у селі Квітневе Бібрської громади.

Іван Кусий. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Із початком повномасштабного вторгнення РФ долучився до Збройних Сил України. Загинув 24 грудня 2023 року поблизу Добропілля на Донеччині. В Івана Кусого залишились батьки, син, донька, сестра та брати.