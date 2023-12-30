НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
30 грудня на Львівщині попрощаються із шістьма військовими
Вторгнення Росії в УкраїнуПохованняРегіони

30 грудня на Львівщині попрощаються із шістьма військовими

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
30 грудня на Львівщині попрощаються із шістьма військовими
30 грудня на Львівщині поховають шістьох військових. Фото: Роман Балук / пресслужба Львівської міської ради

Сьогодні, 30 грудня, у Львівській області прощаються із шістьма полеглими воїнами. Назар Заріцький, Владислав Покрищук, Володимир Дембіцький, Петро Масляник, Сергій Макара й Іван Кусий загинули в російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Назар Заріцький родом із Самбора. Йому було 34 роки.

Назар Заріцький.
Назар Заріцький. Фото: пресслужба Львівської ОВА

До війська пішов добровольцем на початку повномасштабної війни. Служив у складі 46 батальйону 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Був стрільцем, брав участь у боях за Соледар, Бахмут і Горлівку. Назар Заріцький був поранений під час атаки російських дронів і помер у шпиталі 24 грудня 2023 року. У військового залишилася мама та брат.

Владислав Покрищук — 26-річний мешканець Івано-Франкового.

Владислав Покрищук
Владислав Покрищук. Фото: пресслужба Львівської ОВА

24 лютого 2022 року став резервістом першої черги. Був головним сержантом і старшим оператором групи спеціального призначення ССО. Воював у Миколаївській області й на Лисичанському, Бахмутському та Купʼянському напрямах. Загинув 26 грудня в селі Синьківка Купʼянського району Харківської області. У Владислава Покрищука залишилися батьки, дружина, сестра та велика родина.

Володимир Дембіцький — 45-річний мешканець Миколаївської громади.

Володимир Дембіцький.
Володимир Дембіцький. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Військовий зник безвісти у травні 2023 року, під час боїв поблизу населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. У грудні тіло Володимира Дембіцького ідентифікували й визнали його загиблим.

Петро Масляник народився у селі Мала Вільшанка Золочівського району. Йому було 50 років.

Петро Масляник.
Петро Масляник. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Мешкав у селі Кавсько Стрийської громади, його мобілізували в березні 2023 року. Петро Масляник був солдатом, механіком-водієм відділення інженерної техніки. Загинув внаслідок мінометного обстрілу біля села Часів Яр Бахмутського району.

Сергій Макара — 38-річний мешканець селища Дашава Стрийської громади.

Сергій Макара.
Сергій Макара. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Мобілізований у серпні цього року. Був солдатом, механіком-водієм гірсько-штурмового відділення. Сергій Макара зник безвісти після штурму в районі села Синьківка Куп’янського району на Харківщині. Згодом тіло воїна повернули побратими. В нього залишилася мати.

Іван Кусий мешкав у селі Квітневе Бібрської громади.

Іван Кусий.
Іван Кусий. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Із початком повномасштабного вторгнення РФ долучився до Збройних Сил України. Загинув 24 грудня 2023 року поблизу Добропілля на Донеччині. В Івана Кусого залишились батьки, син, донька, сестра та брати.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
харків
У Харкові пролунали вибухи, є поранені. Головні новини Харкова та області 30 грудня
Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
На початок