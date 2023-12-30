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На Одещині 10 гвардійців отримали відзнаки від Залужного
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На Одещині 10 гвардійців отримали відзнаки від Залужного

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На Одещині 10 гвардійців отримали відзнаки від Залужного
Відзнака від Залужного, яку отримав ізмаїльський гвардієць. Фото: Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

На Одещині десять ізмаїльських гвардійців отримали відзнаки головнокомандувача ЗСУ.

Про це 29 грудня повідомили у Південному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.

Бійці військової частини 3058 отримали почесні відзнаки головнокомандувача ЗСУ: сім військовослужбовців нагородили "Золотими хрестами", а три воїни отримали відзнаки "Срібний хрест".

"Ізмаїльські гвардійці оперативно реагують на загрозу, що несуть дрони-камікадзе, знищують їх, тим самим рятують життя, стратегічні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

На Одещині 10 гвардійців отримали відзнаки від Залужного
Один із гвардійців, який отримав відзнаку від Залужного. Фото: Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

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