30 грудня у Чернівецькій області прощаються з полеглими військовими Павлом Самолюком та Володимиром Молдованом.

Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної військової адміністрації у Facebook.

Солдат Павло Самолюк помер 24 грудня в лікарні внаслідок отриманих поранень, повідомили на Facebook-сторінці Сторожинецької міськради. Чоловік воював у Бахмутському районі Донецької області. Йому було 26 років. З ним попрощались о 9:00 в селі Дібрівка.

Володимир Молдован загинув 24 грудня через артилерійський обстріл на Бахмутському напрямку, повідомив міський голова Хотина Андрій Дранчук на своїй Facebook-сторінці Володимиру було 44 роки. Прощання з ним відбулося в Хотині о 10:00.