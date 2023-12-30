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У Чернівецькій області попрощалися з полеглими військовими Самолюком і Молдованом
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У Чернівецькій області попрощалися з полеглими військовими Самолюком і Молдованом

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У Чернівецькій області попрощалися з полеглими військовими Самолюком і Молдованом
Полеглі військові Самолюк та Молдован. Фото: Чернівецька ОВА

30 грудня у Чернівецькій області прощаються з полеглими військовими Павлом Самолюком та Володимиром Молдованом.

Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної військової адміністрації у Facebook.

Солдат Павло Самолюк помер 24 грудня в лікарні внаслідок отриманих поранень, повідомили на Facebook-сторінці Сторожинецької міськради. Чоловік воював у Бахмутському районі Донецької області. Йому було 26 років. З ним попрощались о 9:00 в селі Дібрівка.

Володимир Молдован загинув 24 грудня через артилерійський обстріл на Бахмутському напрямку, повідомив міський голова Хотина Андрій Дранчук на своїй Facebook-сторінці Володимиру було 44 роки. Прощання з ним відбулося в Хотині о 10:00.

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