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750 солдатів, 16 танків та 17 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу
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750 солдатів, 16 танків та 17 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

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750 солдатів, 16 танків та 17 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу
Херсонщина. Спалена техніка РФ. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА/Telegram

Минулої доби Сили оборони знищили 750 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 358 тисяч людей.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали: особового складу — близько 358 270 (+750)", — мовиться у повідомленні.

Також українські військові знищили:

  • танків — 5 969 (+16) од,
  • бойових броньованих машин — 11 053 (+20) од,
  • артилерійських систем — 8 434 (+17) од,
  • РСЗВ — 939 (+1) од,
  • засобів ППО — 621 (+1) од,
  • літаків — 329 (+0) од,
  • гелікоптерів — 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6 554 (+15) од,
  • крилатих ракет — 1 708 (+88) од,
  • кораблів та катерів — 23 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 11 244 (+29) од,
  • спеціальної техніки — 1 260 (+6) од.

Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.

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