750 солдатів, 16 танків та 17 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Минулої доби Сили оборони знищили 750 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 358 тисяч людей.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали: особового складу — близько 358 270 (+750)", — мовиться у повідомленні.
Також українські військові знищили:
- танків — 5 969 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 11 053 (+20) од,
- артилерійських систем — 8 434 (+17) од,
- РСЗВ — 939 (+1) од,
- засобів ППО — 621 (+1) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6 554 (+15) од,
- крилатих ракет — 1 708 (+88) од,
- кораблів та катерів — 23 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11 244 (+29) од,
- спеціальної техніки — 1 260 (+6) од.
Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.
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