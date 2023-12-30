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На Луганщині від участі у боях відмовились військовослужбовці 150-ї дивізії армії Росії — Генштаб
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На Луганщині від участі у боях відмовились військовослужбовці 150-ї дивізії армії Росії — Генштаб

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На Луганщині від участі у боях відмовились військовослужбовці 150-ї дивізії армії Росії — Генштаб
Російські військові на навчаннях, територія, контрольована угрупованням "ДНР", Донецька область, 31 січня 2023 року.Фото: AP/Alexei Alexandrov

На тимчасово окупованій території Луганщини понад 40 військовослужбовців російської армії відмовились від участі у бойових діях.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 грудня.

"19 грудня цього року з тимчасово окупованої території Луганської області на територію РФ під конвоєм співробітників військової поліції відправлено 43 військовослужбовці зі складу 150 мотострілецької дивізії збройних сил РФ, які відмовились від участі у бойових діях", — повідомили у штабі.

Там долали, що в окупаційних військах Росії фіксують непоодинокі випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях.

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