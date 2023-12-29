Найважчі бої на Луганщині цього року були в останні два місяці, заявив начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор на пресконференції.

За його словами, найскладніша ситуація була у 2023 році на фронті у боях за Білогорівку та Серебрянське лісництво.

"У нас в принципі легко ніколи не було. Особливо Білогорівка, Серебрянське лісництво. Але зараз, останні два місяці, ворог з усієї сили тисне по всій смузі бою. Від Харківської області до Донецької області. По всій смузі. І дійсно дуже важко. Через, як їх вже охрестили, "м’ясні штурми", які не припиняються: тобто і авіація працює, і наземні штурми. Хлопці знищують ворога надпотужно, знищують його техніку, але поки що атакує і атакує, безумно, але атакує ворог", — розказав Лисогор.

"Сказати, що комусь легко, комусь нелегко, не можу. В принципі в ЗСУ, і Нацгвардія, і прикордонники в смузі, і "Лють", яка в смузі, щодня б’ються. І сказати, що комусь на лінії легко, комусь ні. Тому, дійсно, дуже важкий рік, особливо кінець року, коли ворог почав тиснути. Але надпотужна оборона на Луганщині".

На питання, чи змінилась за рік територія, яку контролює Україна в Луганській області, Лисогор сказав: "Більше не контролюємо. Але, скажемо так, і менше не контролюємо".

У листопаді 2022 року у Луганській області українські військові звільнили 12 населених пунктів. Станом на кінець 2022 року Україна контролювала близько п'яти відсотків території Луганської області.

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