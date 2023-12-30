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Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
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Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області

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Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Пожежа в багатоповерхівці внаслідок влучання російського снаряда, Херсон, 29 грудня 2023 р. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

675 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.

Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 29 грудня, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.

Головне на цей час

Внаслідок обстрілу Херсона і передмістя загинули двоє людей

Станом на 20:00 у Херсонській громаді двоє людей загинули внаслідок російських обстрілів. В Корабельному районі — 59-річна жінка, у передмісті — чоловік, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

Війська РФ з авіації вдарили по Тягинці та Херсону

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Тягинка, Іванівка, Антонівка та Херсон. Також з авіації вдарили в районах Тягинки та Херсону.

Також протягом доби 11 разів безрезультатно штурмували українські позиції. Сили оборони утримують зайняті позиції та завдають військам РФ значних втрат.

Херсонська область - повітряна тривога!

У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Херсонська область - відбій повітряної тривоги!

Російські війська обстріляли житловий будинок у Херсоні, загинула жінка

Російські війська ввечері обстріляли житловий будинок у Херсоні. Одна людина загинула, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Херсонські музейники ідентифікували 78 викрадену російськими окупантами картину

Фахівці Херсонського обласного музею ідентифікували ще одну викрадену російськими окупантами картину. Це пейзаж Володимира Гончаренка "Друзі".

Про це у Facebook повідомив Херсонський Художній Музей.

Гончаренко картина Друзі
Фото: Херсонський Художній Музей/Facebook

Міський зимовий пейзаж херсонського художника Володимира Гончаренка потрапив у кадр двох сюжетів, які знімали пропагандистські канали в серпні та вересні 2023 року.

Ударні БпЛА типу "Shahed" в напрямку Херсонської області - повітряні Сили ЗСУ

Війська РФ запустили ударні БпЛА типу "Shahed" в напрямку Херсонської області, повідомили повітряні Сили ЗСУ.

Херсонська область - повітряна тривога!

Компенсація за знищений підтопленням врожай. Про виплати і залишок коштів — ОВА

Залишок невикористаних коштів за компенсацію за знищений підтопленням внаслідок підриву військами РФ Каховської ГЕС врожай на Херсонщини становить понад 11 мільйонів гривень. Виплати отримали 671 людина на загальну суму майже 15 мільйонів гривень.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

Внаслідок обстрілу Антонівки загинув чоловік

Війська РФ обстріляли Антонівку поблизу Херсона. Загинув чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

На Херсонщині чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, які посвідчують особу

Згідно з розпорядженням коменданта області, на Херсонщині чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, які посвідчують особу. І їх необхідно предʼявляти правоохоронцям та працівникам територіальних центрів комплектуванні і соцпідтримки, повідомив начальник ОВА Прокудін.

Також, за його словами, в області заборонене скупчення людей на заходи у святкові дні у цілях безпеки.

На Херсонщині — відбій тривоги!

Армія РФ вларила по Михайлівці на Херсонщині

Армія РФ вранці вдарила по Михайлівці на Херсонщині. У центрі села зафіксували щонайменше 20 влучань. Пошкоджена школа, адмінбудівля та магазин. загиблих та поранених немає, повідомили в ОВА.

На херсонському залізничному вокзалі посилять заходи безпеки для пасажирів — Мінреінтеграції

Через російські обстріли залізничного вокзалу у Херсоні посидять заходи безпеки для пасажирів.

Про це йдеться в Telegram Мінреінтеграції.

Насамперед створять умови, які дадуть змогу уникнути скупчення людей. Для цього уповноважені органи спланують та узгодять маршрути, а також спеціальні проходи, якими будуть користуватися пасажири під час пересування територією вокзалу, в укриття та під час посадки/висадки у потяг, йдеться в повідомленні.

Серед іншого, запропоновано проводити опитування людей, які прямують на евакуаційні рейси, у приміщенні бомбосховища вокзалу, а також розміщувати в ньому тих, хто очікує на прибуття потяга, повідомили в Мінреінтеграції.

У Херсоні та області — повітряна тривога!

Через обстріли армії РФ на Херсонщині зайнялись чотири пожежі

Внаслідок обстрілів армії РФ у Херсоні горіла адмінбудівля, легковий автомобіль, господарчі споруди та гаражне приміщення. Ще одна пожежа гаражного приміщення виникла в одному з населених пунктів Дар’ївської територіальної громади. Всі загоряння ліквідували, повідомили в ДСНС.

Херсон після нічного російського обстрілу "шахедами"

Керівник ОВА Олександр Прокудін показав, який вигляд має Херсон після нічної російської атаки дронами типу “Shahed”. Зруйнована адмінбудівля, у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. Загиблих та поранених немає.

В Небі над Херсонщиною сили ППО збили два дрони-камікадзе

В ніч з 29 на 30 грудня сили протиповітряної оборони збили над Херсонщиною два ударні безпілотники армії РФ типу "Shahed", ще один — на Миколаївщині. Дронова атака півдня тривала майже чотири години, повідомила в марафоні "Єдині новини" керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Не вдалося уникнути влучань, бо дуже рясно окупанти сипали цими снарядами. Але влучання прийшлися по тих населених пунктах переважно, де вже майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор. Також є влучання в самому Херсоні — це адмінбудівля одного з підприємств і декілька автівок", — розповіла Гуменюк.

Російська армія минулої доби 108 разів обстріляла Херсонщину

Російська армія минулої доби 108 разів обстріляла Херсонщину. Поцілила у гуманітарний штаб у Бериславському районі, об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні. Поранені п'ятеро людей, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

На Херсонщині туман — Гідрометцентр

В обласному Гідрометцентрі повідомили про туман у Херсоні та області. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, температура повітря становитиме 3-8° тепла.

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