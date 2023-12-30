Війська РФ з авіації вдарили по Тягинці та Херсону

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Тягинка, Іванівка, Антонівка та Херсон. Також з авіації вдарили в районах Тягинки та Херсону.

Також протягом доби 11 разів безрезультатно штурмували українські позиції. Сили оборони утримують зайняті позиції та завдають військам РФ значних втрат.