На Херсонщині попрощались із загиблим військовим Миколою Петяком

На Херсонщині 29 грудня попрощались із загиблим на війні бійцем Миколою Петяком. Про це Суспільному повідомила його односелиця Анна Славич.

Військовий народився 10 вересня 1967 року у селі Золота Балка Бериславського району. Після закінчення Золотобалківської загальноосвітньої школи у 1982 році вступив до Херсонського суднобудівного ПТУ-5.

У 1985 році чоловіка призвали на строкову службу до армії. У 1987 році розпочав навчання у Гаврилівському ПТУ-26. До 2003 року працював водієм у колгоспі. З 2003 року займався обробітком землі.

26 лютого 2022 року Микола Петяк став на захист України. Був стрільцем другого взводу другого відділення військової частини А7223. Загинув 25 грудня 2023 року у селі Багате Пологівського району Запорізької області. У нього залишились дружина, двоє синів та онучка.