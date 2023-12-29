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Артобстріл Золотої Балки, удари по Херсону та Новотягинці. 674 день війни: хроніка подій в Херсонській області
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Артобстріл Золотої Балки, удари по Херсону та Новотягинці. 674 день війни: хроніка подій в Херсонській області

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Вирва від снаряду, обстріли, Херсонщина
Вирва на місці влучання російського снаряда, Херсонщина, 28 грудня 2023 р. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

674 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.

Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 28 грудня, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.

Головне на цей час

У Херсоні знову чутно вибухи

Голова ОВА Прокудін повідомив, що наразі Херсон вчергове під обстрілом російських військових. Він закликав людей перебувати в укриттях.

У Херсоні лунають вибухи

У Херсоні чутно вибухи, повідомив керівник МВА Мрочко.

Херсонська область - повітряна тривога!

На 30 грудня у Херсоні потребують донорів усіх негативних груп крові

У Херсоні на 30 грудня потребують донорів усіх груп, особливо з негативним резус-фактором. Кров необхідна важкохворим та пораненим внаслідок обстрілів російської армії місцевим жителям. Центр працює з 8 до 13 години за адресою: Миколаївське шосе, 7.

На Херсонському напрямку армія РФ обстріляла протягом доби чотири населені пункти

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії обстріляли Іванівку, Антонівку, Новотягинку та Херсон. Також вони дев'ять разів штурмували позиції українських військових на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч та зазнали значних втрат, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Херсонська область - відбій повітряної тривоги!

У Херсоні та області буде туман, вночі місцями слабка ожеледь

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 30 грудня на Херсонщині. У Херсоні та області туман, вночі місцями слабка ожеледь. Погода буде хмарна з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень — до 8° тепла, повідомив гідрометцентр.

У Херсонській області ракетна небезпека - повітряні Сили ЗСУ

У Херсонській області ракетна небезпека, повідомили повітряні Сили ЗСУ.

Херсонська область - повітряна тривога!

У Херсоні попрощалися із загиблими військовими Сергієм Колєсніком

У Херсоні 29 грудня 2023 року попрощалися із загиблим військовим, сержантом Сергієм Колєсніком. В останню путь його провели рідні, місцеві жителі та побратими.

До повномасштабного вторгнення Сергій Колєснік працював електрозварювальником. Під час окупації Херсона залишався у місті. Після звільнення міста — кілька місяців працював у Товаристві Червоного Хреста України. Потім вирішив приєднатись до лав ЗСУ, розказує родич загиблого Сергій Варакута.

"Думала, що мені кінець, і що квартира складеться, як картковий будинок". Очевидці розповіли про удари РФ по Херсону

Зранку 29 грудня військові РФ обстріляли Берислав, по обіді завдали чергових ударів по Херсону. Під вогнем обласний центр перебував також напередодні — пошкоджені житлові будинки та будівлі, є поранені.

Херсонська область - відбій повітряної тривоги!

Сили оборони півдня знищили два ЗРК "ОСА", шість гармат, міномет та низку техніки армії РФ

Протягом доби Сили оборони півдня знищили два зенітно-ракетні комплекси "Оса", самохідну артилерійську установку "МСТА-С", шість гармат, міномет, шість одиниць автобронетехніки, станцію радіоелектронної боротьби та два човни армії РФ. Ліквідували 20 російських військових.

Херсонська область - повітряна тривога!

На Херсонщині попрощались із загиблим військовим Миколою Петяком

На Херсонщині 29 грудня попрощались із загиблим на війні бійцем Миколою Петяком. Про це Суспільному повідомила його односелиця Анна Славич.

Військовий народився 10 вересня 1967 року у селі Золота Балка Бериславського району. Після закінчення Золотобалківської загальноосвітньої школи у 1982 році вступив до Херсонського суднобудівного ПТУ-5.

У 1985 році чоловіка призвали на строкову службу до армії. У 1987 році розпочав навчання у Гаврилівському ПТУ-26. До 2003 року працював водієм у колгоспі. З 2003 року займався обробітком землі.

26 лютого 2022 року Микола Петяк став на захист України. Був стрільцем другого взводу другого відділення військової частини А7223. Загинув 25 грудня 2023 року у селі Багате Пологівського району Запорізької області. У нього залишились дружина, двоє синів та онучка.

Внаслідок обстрілу Херсона поранений чоловік

Російські війська вдень атакували Корабельний район Херсона. Поранений чоловік, його ушпиталили, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

Так званій "кандидатці у депутати від партії Єдина Росія" з Херсонщини загрожує довічне ув'язнення

Так званій "кандидатці у депутати від партії Єдина Росія" загрожує довічне ув'язнення. Правоохоронці змінили їй підозру в державній зраді та колабораційній діяльності — поліція.

Внаслідок удару безпілотника по Бериславу пораний чоловік

Зранку російські війська скинули з безпілотника вибухівку на Берислав. Поцілили по місцевому жителю, який їхав на скутері. Також до лікарні звернувся житель Червоного Маяка, який вчора потрапив під обстріл РФ. Усім надають медичну допомогу, повідомила Херсонська ОВА.

В Олександрівці на Херсонщині відновили газопостачання

В Олександрівці Станіславської громади на Херсонщині відновили газопостачання. Село понад рік залишалося без централізованого газопостачання, повідомила ОВА.

У Херсоні за добу під'єднали до електропостачання 238 споживачів

За даними Міненерго у Херсоні за добу під'єднали до електропостачання 238 споживачів. Без електрики залишаються понад чотири тисячі абонентів. В області заживили один населений пункт. Всього без напруги внаслідок російських обстрілів — 45 населених пунктів.

УХерсоні внаслідок обстрілів горіли балкони, вибиті вікна та двері, поламані дерева, посічені уламками стіни

Такий вигляд мають будинки у Херсоні після вечірніх обстрілів РФ. Горіли балкони, вибиті вікна та двері, поламані дерева, посічені уламками стіни.

У Херсонській громаді обговорять перейменування топонімів

У Херсонській громаді пройдуть консультації з громадськістю щодо перейменування топонімів у Херсоні, на території Комишанського, Зеленівського, Садівського та Степанівського старостинських округів. Обговорення відбуватиметься з 29 грудня 2023 року до 4 січня 2024 року, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

Рятувальники загасили пожежу у Херсоні, яка виникла внаслідок обстрілів РФ

Вчора ввечері 11 рятувальників загасили пожежу, яка виникла внаслідок російських обстрілів житлового кварталу Херсона. Горіли балкони багатоповерхівки, повідомила ДСНС України.

Жителя Борозенської громади, військового Владислава Кучурку нагородили нагрудним знаком "Золотий хрест"

Жителя Борозенської громади, військового Владислава Кучурку нагородили нагрудним знаком "Золотий хрест", повідомила у Facebook Борозенська СВА.

Борозенська громада вітає та висловлює свою вдячність за його мужність і героїзм.

Кучурка нагорода
Фото: Борозенська СВА/Facebook

Херсонська область - відбій повітряної тривоги!

Сьогодні на Херсонщині попрощаються із загиблими військовими: Сергієм Колєсніком і Валерієм Моцним

Сьогодні на Херсонщині попрощаються із загиблими військовими. Сержант Сергій Колєснік загинув 18 грудня 2023 року на Харківщині. Солдат Валерій Моцний — 17 грудня у бою на Херсонщині, повідомила Херсонська ОВА.

Сили ППО знищили дрон-камікадзе над Херсонщиною

Вночі над Херсонщиною сили ППО знищили російський дрон типу "Shahed-131/136", повідомили Сили оборони півдня.

Ще три ліквідували на Миколаївщині і 10 на Одещині, йдеться в повідомлені.

Російські війська масовано обстрілюють Україну

Протягом ночі та ранку росіяни масовано обстрілюють Україну. За повідомленнями кореспондентів Суспільного, вибухи пролунали у Львові, Харкові, Черкасах, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Хмельниччині та Києві.

Армія РФ за добу 121 раз обстріляла Херсонщину

Армія РФ минулої доби 121 раз обстріляла Херсонщину. Била по житлових кварталах, поцілила у поштове відділення у Бериславському районі та навчальний заклад у Херсоні. Троє людей поранені, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

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