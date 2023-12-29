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Армія РФ завдала ударів по Херсону: що відомо
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Армія РФ завдала ударів по Херсону: що відомо

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Херсон, обстріли РФ, снаряд на вулиці
Залишок снаряду РФ, поламаний паркан та повалені дерева, Херсон, 8 жовтня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

29 грудня пізно ввечері російська армія вкотре завдала ударів по Херсону.

Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

Він закликав людей бути обережними та перейти до укриттів.

Пізніше голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram про чергові атаки Херсона армією РФ.

Що відомо про обстріли Херсонщини 29 грудня 2023 року

Вдень 29 грудня російські військові атакували Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки поранення отримали троє місцевих жителів.

Зранку 29 грудня російські війська скинули з безпілотника вибухівку на Берислав Херсонської області, поранений місцевий житель.

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