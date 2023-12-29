Водоканал на Київщині забруднював хімікатами притоку річки Рось — екологи

Водоканал міста Сквира Київської області скидав у річку Сквирку — притоку Росі — воду з перевищеним вмістом амонію. Екологи вимагатимуть відшкодування збитків, заподіяних довкіллю.

Про це інформує у Facebook Державна екологічна інспекція Столичного округу.

За даними відомства, комунальне підприємство "Сквир-водоканал" у період з 13 по 26 грудня 2023 року здійснило скид зворотних вод до річки Сквирка з перевищенням вмісту забруднюючих речовин. Лабораторні аналізи показали, що у зворотних водах, які надійшли у Сквирку, в 78 разів перевищені норми азоту амонійного. Також зафіксовані перевищені показники ще 6 речовин.

Співробітник Держекоінспекції бере проби води з р. Сквирка для подальших лабораторних аналізів, Київська область, грудень 2023 р. Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу/Facebook

Як зазначили екологи, це найбільше забруднення водних ресурсів, виявлене ними у 2023 році. Інспектори мають намір зібрати всі дані щодо викидів шкідливих речовин і вимагатимуть від водоканалу Сквири компенсувати шкоду, заподіяну природі.

Дослідження проводили у межах Плану дій з оздоровлення та відновлення річки Рось. У грудні Держекоінспекція Столичного округу почала перші перевірки суб'єктів господарювання, діяльність яких може впливати на стан водойми.

Раніше екологи заявляли про намір перевірити 34 підприємства на Київщині, які можуть забруднювати річку Рось.

Два водоканали з Київщини вже відшкодували збитки, заподіяні водним ресурсам.

У 2023 році петиція про порятунок річки Рось зібрала необхідних 25 тисяч голосів. Міндовкілля створило Міжвідомчу робочу групу з розроблення плану дій щодо оздоровлення та відновлення річки. Зокрема, провели чотири виїзні наради в областях, де вона протікає.