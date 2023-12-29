На Херсонщині загинув 39-річний сержант з Одеської області

На війні загинув 39-річний військовий, уродженець міста Білгорода-Дністровського Віктор Осіпов. Захисник поліг 27 грудня у Херсонській області.

Про таке 29 грудня повідомили на сторінці у Facebook Білгород-Дністровської РВА.

Віктор Осіпов був сержантом ЗСУ. Загинув під час виконання бойового завдання.

Попрощаються із захисником 31 грудня: початок о 10:00 за адресою м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56, зазначили у повідомленні.

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