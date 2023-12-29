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Британія передає Україні сотні ракет для систем ППО
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Британія передає Україні сотні ракет для систем ППО

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Грант Шаппс
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото: Getty Images

Велика Британія передає Україні сотні ракет для британських систем протиповітряної оборони, для захисту від російських атак.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Остання хвиля вбивчих ударів Путіна — це відчайдушна і марна спроба відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників і напередодні приниження через початок третього року його "триденної війни". Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети", — написав він у Твіттер.

За словами Шаппса, Путін перевіряє обороноздатність України та рішучість Заходу.

"Зараз настав час для світу об’єднатися та подвоїти наші зусилля, щоб отримати від України те, що їм потрібно для перемоги", — сказав міністр.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також ракетами "Кинджал".

За попередніми даними, цієї ночі військо РФ застосувало проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Протиповітряна оборона знищила 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. У Повітряних Силах відзначили, що йдеться про наймасованішу атаку з повітря.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі і постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.

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