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Війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини: поранені троє чоловіків
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Війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини: поранені троє чоловіків

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Війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини: поранені троє чоловіків
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Протягом дня, 29 грудня, російські військові п'ять разів били по Нікопольському району Дніпропетровщини з артилерії. Також скеровували дрони-камікадзе.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, влучання є у Нікополі. Мирівській та Марганецькій громадах.

У Нікополі поранені троє чоловіків. Одному – 49 років, він госпіталізований. Двом – по 29. Їхній стан задовільний, вони лікуватимуться вдома.

Збитків зазнали два фермерських господарства: обстрілами пошкодило складські приміщення і машини. Зачепило також комунальне й промислове підприємства. 

Побиті 11 приватних та двоповерховий будинок, гуртожиток і шість господарських споруд. А ще лінії електропередач та сонячні панелі.

Що відомо про ракетні атаки на Дніпропетровщину 29 грудня

У Дніпрі вранці 29 грудня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Відбулось влучання в торговельний центр.

Внаслідок атаки загинуло шестеро людей, 28 – отримали травми. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, сталася пожежа у торговельному центрі, понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

Також вранці 29 грудня російські війська вдарили й по Новомосковську. Внаслідок вибухової хвилі поранені дві жінки. З травмами їх доставили до лікарні. У місті пошкоджені 42 будинки та освітній заклад.

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