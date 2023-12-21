На Черкащині чули вибухи. Є влучання у житлові будинки

На території Черкаської області вдень 29 грудня було чутно вибухи. Є влучання у приватний сектор у Смілі. Травмовано вісьмох людей.
Звуки вибухів було чутно у різних районах, повідомили кореспонденти Суспільного.
Керівник ОВА Ігор Табурець повідомив про влучання російської ракети у приватний сектор у Смілі:
Станом на 18 годину відомо про девʼятьох травмованих, одна з них перебуває у важкому стані, серед них — дитина.
"У Смілі є влучання ракети в житловий сектор. За попередньою інформацією, пошкоджено 51 будинок. Наразі відомо про девʼятьох потерпілих".
Як розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури Богдана Кулик, травмованій дитині 15-років.
У місцевій школі розгорнуто штаб із оперативного реагування, додав посадовець:
"Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також готуємо місця для тимчасового проживання".
На місці вибуху працюють екстрені служби та кореспонденти Суспільного.
Поліція, СБУ та прокуратура на місці влучання фіксує воєнний злочин:
"На місці влучання працює слідчо-оперативна група та екстрені служби, які фіксують воєнний злочин вчинений країною агресором", — розповіла речниця поліції області Зоя Вовк.
Повітряну тривогу в області оголосили о 14:46. У Повітряних силах повідомили про рух крилатої ракети, що запустили з літаків Ту-22м-3 на територію Черкащини. Керівник ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку в області.
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