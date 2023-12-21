На Черкащині чули вибухи. Є влучання у житлові будинки

На території Черкаської області вдень 29 грудня було чутно вибухи. Є влучання у приватний сектор у Смілі. Травмовано вісьмох людей.

Звуки вибухів було чутно у різних районах, повідомили кореспонденти Суспільного.

Керівник ОВА Ігор Табурець повідомив про влучання російської ракети у приватний сектор у Смілі:

Станом на 18 годину відомо про девʼятьох травмованих, одна з них перебуває у важкому стані, серед них — дитина.

"У Смілі є влучання ракети в житловий сектор. За попередньою інформацією, пошкоджено 51 будинок. Наразі відомо про девʼятьох потерпілих".

Як розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури Богдана Кулик, травмованій дитині 15-років.

У місцевій школі розгорнуто штаб із оперативного реагування, додав посадовець:

"Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також готуємо місця для тимчасового проживання".

На місці вибуху працюють екстрені служби та кореспонденти Суспільного.

Швидка допомога забирає пораненого з місця влучання у приватний сектор у Смілі 29 грудня 2023 року. Фото: Олексій Кулеба

Частина вулиці, біля місця влучання у приватному секторі у Смілі 29 грудня 2023 року. Фото: Олексій Кулеба

Поліція, СБУ та прокуратура на місці влучання фіксує воєнний злочин:

"На місці влучання працює слідчо-оперативна група та екстрені служби, які фіксують воєнний злочин вчинений країною агресором", — розповіла речниця поліції області Зоя Вовк.

Повітряну тривогу в області оголосили о 14:46. У Повітряних силах повідомили про рух крилатої ракети, що запустили з літаків Ту-22м-3 на територію Черкащини. Керівник ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку в області.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube