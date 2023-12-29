У 16 регіонах України викрили діяльність кол-центрів, які, ймовірно, виманювали гроші у людей. Схема діяла, зокрема, у Полтаві, Дніпрі, Запоріжжі та інших обласних центрах.

Правоохоронці виявили понад 2500 людей, які працювали у кол-центрах. У кожному ― від 50 до 200 операторів. Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.

Над ліквідацією кол-центрів працювали понад 800 правоохоронців. Фото: сайт ГУНП у Полатвській області

Зокрема, пропонували зробити інвестиційні внески у проєкти. Спочатку виплачували перші відсотки, а коли отримували від людей значні суми грошей, то припиняли виходити на зв’язок.

Згідно з повідомленням, працівники телефонували до українців, а також жителів країн Євросоюзу та США. Говорили, що вони з державних органів, банків, інвестиційних чи телекомунікаційних компаній. Таким чином отримували конфіденційні дані людей, а потім ― гроші з їхніх банківських рахунків.

Поліцейські під час обшуків в одному з кол-центрів. Фото: сайт ГУНП у Полтавській області

Такі кол-центри працювали у 16 областях України, зокрема:

Полтаві;

Дніпрі;

Запоріжжі;

Кропивницькому;

Києві;

Івано-Франківську;

Одесі;

Тернополі;

Рівному;

Вінниці;

Сумах;

Львові;

Черкасах;

Закарпатті;

Чернігові;

Харкові.

У припиненні діяльності підозрюваних у шахрайстві взяли участь 840 правоохоронців. Вони провели понад 150 обшуків, вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та понад 700 тисяч гривень в національній та іноземній валюті.

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