У 16 регіонах України викрили діяльність кол-центрів, які, ймовірно, виманювали гроші у людей. Схема діяла, зокрема, у Полтаві, Дніпрі, Запоріжжі та інших обласних центрах.
Правоохоронці виявили понад 2500 людей, які працювали у кол-центрах. У кожному ― від 50 до 200 операторів. Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.
Зокрема, пропонували зробити інвестиційні внески у проєкти. Спочатку виплачували перші відсотки, а коли отримували від людей значні суми грошей, то припиняли виходити на зв’язок.
Згідно з повідомленням, працівники телефонували до українців, а також жителів країн Євросоюзу та США. Говорили, що вони з державних органів, банків, інвестиційних чи телекомунікаційних компаній. Таким чином отримували конфіденційні дані людей, а потім ― гроші з їхніх банківських рахунків.
Такі кол-центри працювали у 16 областях України, зокрема:
- Полтаві;
- Дніпрі;
- Запоріжжі;
- Кропивницькому;
- Києві;
- Івано-Франківську;
- Одесі;
- Тернополі;
- Рівному;
- Вінниці;
- Сумах;
- Львові;
- Черкасах;
- Закарпатті;
- Чернігові;
- Харкові.
У припиненні діяльності підозрюваних у шахрайстві взяли участь 840 правоохоронців. Вони провели понад 150 обшуків, вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та понад 700 тисяч гривень в національній та іноземній валюті.
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