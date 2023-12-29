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Поліцейські викрили ймовірних шахраїв, які діяли у Полтаві та інших обласних центрах
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Поліцейські викрили ймовірних шахраїв, які діяли у Полтаві та інших обласних центрах

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Шахраї в Україні: за якою схемою діяла низка кол-центрів
Поліцейські викрили ймовірних шахраїв у 16 регіонах України. Фото: сайт ГУНП у Полатвській області

У 16 регіонах України викрили діяльність кол-центрів, які, ймовірно, виманювали гроші у людей. Схема діяла, зокрема, у Полтаві, Дніпрі, Запоріжжі та інших обласних центрах.

Правоохоронці виявили понад 2500 людей, які працювали у кол-центрах. У кожному ― від 50 до 200 операторів. Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.

Як в Україні діяли шахрайські кол-центри
Над ліквідацією кол-центрів працювали понад 800 правоохоронців. Фото: сайт ГУНП у Полатвській області

Зокрема, пропонували зробити інвестиційні внески у проєкти. Спочатку виплачували перші відсотки, а коли отримували від людей значні суми грошей, то припиняли виходити на зв’язок.

Згідно з повідомленням, працівники телефонували до українців, а також жителів країн Євросоюзу та США. Говорили, що вони з державних органів, банків, інвестиційних чи телекомунікаційних компаній. Таким чином отримували конфіденційні дані людей, а потім ― гроші з їхніх банківських рахунків.

Схема шахрайства в Україні: як діяли злочинці у 16 регіонах
Поліцейські під час обшуків в одному з кол-центрів. Фото: сайт ГУНП у Полтавській області

Такі кол-центри працювали у 16 областях України, зокрема:

  • Полтаві;
  • Дніпрі;
  • Запоріжжі;
  • Кропивницькому;
  • Києві;
  • Івано-Франківську;
  • Одесі;
  • Тернополі;
  • Рівному;
  • Вінниці;
  • Сумах;
  • Львові;
  • Черкасах;
  • Закарпатті;
  • Чернігові;
  • Харкові.

У припиненні діяльності підозрюваних у шахрайстві взяли участь 840 правоохоронців. Вони провели понад 150 обшуків, вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та понад 700 тисяч гривень в національній та іноземній валюті.

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