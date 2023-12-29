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На Черкащині вночі 29 грудня працювала ППО, — керівник ОВА
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На Черкащині вночі 29 грудня працювала ППО, — керівник ОВА

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На Черкащині під час масованого обстрілу РФ 29 грудня було чутно звуки вибухів. На Звенигородщині під час першої повітряної тривоги збили російський безпілотник.

Наслідки роботи ППО під час інших тривог уточнюють, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Перша тривога почалася о пів на першу ночі, у Повітряних силах повідомляли про загрозу ударних БпЛА. Протиповітряна оборона спрацювала на Звенигородщині, руйнувань інфраструктури та травмованих внаслідок цього немає, розповів керівник ОВА:

"За попередньою інформацією, вночі сили мобільної вогневої групи збили "шахед" у Звенигородському районі. Без потерпілих і руйнацій".

Майже о пʼятій ранку розпочалася тривога, тоді Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку. Поблизу Черкас було чутно вибухи. Керівник ОВА повідомив, що працювала ППО:

"Під час подальших тривог теж працювала наша ППО. Наслідки з'ясовуємо", — додав Табурець.

За даними Повітряних сил, російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні. Під удар потрапила критична інфраструктура, промислові та військові об’єкти.

Загалом, за попередніми підрахунками, вночі проти 29 грудня проти України Росія застосувала 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Знищити вдалося 114 повітряних цілей:

  • 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131»
  • 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА "Shahed-136/131", не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, вісім крилатих ракет Х-22/Х-32,

По Харкову вдарили зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М. Також зафіксували пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" та чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

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