Кабінет міністрів України затвердив нову систему оплати праці й скоротив кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч із 1 січня 2024 року.

Про це у Телеграм повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує реформу державного управління. Сьогодні затверджуємо документ про нову систему оплати праці на основі кваліфікації посад і грейдів. Мова насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати", — зазначив він.

Тепер, за словами прем'єра, 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії.

Водночас Шмигаль повідомив, що з 1 січня уряд скорочує кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

"Нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками міністерства фінансів, дозволить нам зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони", — сказав він.

У серпні Шмигаль повідомив, що Кабмін готує державний бюджет на 2024 рік з урахуванням нових підходів в оплаті праці державних службовців.