НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Пожежа, вибиті вікна й балкони: через ракетну атаку по Дніпру пошкоджені офісна будівля та багатоповерхівка
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Пожежа, вибиті вікна й балкони: через ракетну атаку по Дніпру пошкоджені офісна будівля та багатоповерхівка

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Під час ракетної атаки по Дніпру вранці 29 грудня сталося влучання в офісну будівлю в іншій частині міста. Внаслідок цього вибуховою хвилею пошкодило багатоповерховий будинок навпроти. На місці влучання виникла пожежа, її ліквідували рятувальники.

Місцевий житель Максим розповів Суспільному: у будівлі розташовувалися офісні приміщення, станція техобслуговування та їдальня. Чоловік проживає у квартирі на п`ятому поверсі пошкодженого будинку. Під час влучання був на роботі. Вдома була дружина з дитиною. Каже, після перших вибухів одразу пішли до ванної кімнати.

"Вікна якраз на дитяче ліжко. Невідомо, щоб було. Я, коли заходив, чоловік був з перебинтованою головою. Ми швидко зібралися і поїхали", — сказав він.

Пожежа, вибиті вікна й балкони: через ракетну атаку по Дніпру пошкоджені офісна будівля та багатоповерхівка
Пошкоджена вибуховою хвилею багатоповерхівка. Фото: Суспільне Дніпро

Максим каже: в його квартирі вибиті вікна та балконі двері. Всі кімнати засипані склом.

Галина приїхала до своєї доньки. Вона працювала в будівлі, в яку влучила ракета. Серед завалів жінка шукає вцілілі речі.

"Донька зранку подзвонила і тільки сказала, що вона жива. Я приїхала. Там, де вони були, нічого б не було, якби вони в коридор не вийшли", — сказала вона.

Микита проживає у квартирі на першому поверсі. Каже, прокинувся від того, що вилетіли вікна. Склом йому поранило лоба.

"Страшно, треба частіше в сховище ходити. Для мене це буде урок, і для інших я думаю також, бо це зараз пощастило, а могло бути все що завгодно", — розповів чоловік. Біля будинку поліція розгорнула пункт прийому заяв про пошкодження, а також видають гуманітарну допомогу. Спеціаліст гуманітарної місії "Проліска" Володимир Фурсо зазначив, що по допомогу звернулися більш ніж 30 людей.

"Ми виїхали на місце трагедії, надавали гуманітарну допомогу у вигляді тарпоуліну. Пізніше видаватимемо будівельні набори. Також продовольчі товари. Наразі робота триває", — повідомив він.

За попередньою інформацією, загиблих на місці цього влучання немає. Наразі фахівці заміряють вікна та балконні двері, аби вставити нові.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
харків
У Харкові пролунали вибухи, є поранені та влучання у будинки. Головні новини Харкова та області 30 грудня
Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
На початок