Під час ракетної атаки по Дніпру вранці 29 грудня сталося влучання в офісну будівлю в іншій частині міста. Внаслідок цього вибуховою хвилею пошкодило багатоповерховий будинок навпроти. На місці влучання виникла пожежа, її ліквідували рятувальники.

Місцевий житель Максим розповів Суспільному: у будівлі розташовувалися офісні приміщення, станція техобслуговування та їдальня. Чоловік проживає у квартирі на п`ятому поверсі пошкодженого будинку. Під час влучання був на роботі. Вдома була дружина з дитиною. Каже, після перших вибухів одразу пішли до ванної кімнати.

"Вікна якраз на дитяче ліжко. Невідомо, щоб було. Я, коли заходив, чоловік був з перебинтованою головою. Ми швидко зібралися і поїхали", — сказав він.

Пошкоджена вибуховою хвилею багатоповерхівка. Фото: Суспільне Дніпро

Максим каже: в його квартирі вибиті вікна та балконі двері. Всі кімнати засипані склом.

Галина приїхала до своєї доньки. Вона працювала в будівлі, в яку влучила ракета. Серед завалів жінка шукає вцілілі речі.

"Донька зранку подзвонила і тільки сказала, що вона жива. Я приїхала. Там, де вони були, нічого б не було, якби вони в коридор не вийшли", — сказала вона.

Микита проживає у квартирі на першому поверсі. Каже, прокинувся від того, що вилетіли вікна. Склом йому поранило лоба.

"Страшно, треба частіше в сховище ходити. Для мене це буде урок, і для інших я думаю також, бо це зараз пощастило, а могло бути все що завгодно", — розповів чоловік. Біля будинку поліція розгорнула пункт прийому заяв про пошкодження, а також видають гуманітарну допомогу. Спеціаліст гуманітарної місії "Проліска" Володимир Фурсо зазначив, що по допомогу звернулися більш ніж 30 людей.

"Ми виїхали на місце трагедії, надавали гуманітарну допомогу у вигляді тарпоуліну. Пізніше видаватимемо будівельні набори. Також продовольчі товари. Наразі робота триває", — повідомив він.

За попередньою інформацією, загиблих на місці цього влучання немає. Наразі фахівці заміряють вікна та балконні двері, аби вставити нові.

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