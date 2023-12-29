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Американський корабель збив безпілотник і балістичну ракету в Червоному морі
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Американський корабель збив безпілотник і балістичну ракету в Червоному морі

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Американський корабель збив безпілотник і балістичну ракету в Червоному морі
Міністр оборони США Ллойд Остін виступає перед членами міжнародної морської оперативної групи, яка захищає комерційні судна в Червоному морі, 19 грудня 2023 року. Фото: AP

Військовий корабель США 28 грудня збив у Червоному морі безпілотник і протикорабельну балістичну ракету, випущені єменськими хуситами.

Про це повідомляє пресслужба Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

"Есмінець ВМС США Mason (DDG 87) збив один безпілотник і одну протикорабельну балістичну ракету в південній частині Червоного моря, які були запущені хуситами", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жоден з 18 кораблів у цьому районі не постраждав і не повідомив про поранених на борту.

За даними Збройних сил США, це вже 22-га спроба нападу хуситів на міжнародне судноплавство з 19 жовтня.

28 грудня Міністерство фінансів Сполучених Штатів також запровадило санкції проти однієї фізичної особи та трьох організацій, причетних до фінансування атак хуситів на міжнародне судноплавство у Чорному морі.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Єменські хусити в середині листопада оголосили про намір атакувати всі судна у Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.

Зокрема у Червоному морі у п'ятницю, 15 грудня, снаряд, випущений з контрольованої повстанцями-хуситами території Ємену, влучив у вантажне судно “Аль-Джасра”, яке йшло під прапором Ліберії. Корабель загорівся. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше також стало відомо, що повстанці-хусити з контрольованої ними території Ємену ввечері 11 грудня ударили протикорабельною ракетою по норвезькому комерційному танкеру у Червоному морі. Удар спричинив пожежу і пошкодження, але обійшлося без жертв.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу з 7 жовтня, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах і запускаючи безпілотники і ракети по самому Ізраїлю.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, заявляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.

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