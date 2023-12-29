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Пролежав на морозі всю ніч: у Тернополі підлітки побили людину з інвалідністю
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Пролежав на морозі всю ніч: у Тернополі підлітки побили людину з інвалідністю

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Двір у Тернополі, де всю ніч лежав травмований. Грудень, 2023
Двір, де всю ніч лежав травмований. Фото: Нацполіція області

У Тернополі сімнадцятирічні хлопець та дівчина побили 26-річного чоловіка з інвалідністю та босого винесли у двір будинку. Там він пролежав непритомний усю ніч.

Про це повідомляють на сторінці Нацполіції області в соцмережі.

Одяг травмованого чоловіка з інвалідністю
Одяг травмованого. Фото: Нацполіція області

Травмованого вранці виявила двірничка. Після огляду медики констатували, що в чоловіка множинні забої голови й тіла, обмороження обох стоп, переохолодження важкого ступеня. Його госпіталізували в реанімаційне відділення.

Швабра, якою в Тернополі підлітки побили людину з інвалідністю
Швабра, якою підлітки побили людину з інвалідністю. Фото: Нацполіція області

Чоловіка в гості разом з товаришем запросили неповнолітні друзі. Обоє — жителі Чортківського району.

"Молоді люди розпивали спиртні напої, а потім між ними виник конфлікт. Неповнолітні почали завдавати удари 26-річному знайомому — били по голові та тілу руками й ногами, ременем і шваброю. Коли чоловік втратив свідомість, вони винесли його тіло у двір будинку і залишили там", — йдеться у повідомленні.

Ручка від швабри, якою підлітки побили людину з інвалідністю
Ручка від швабри. Фото: Нацполіція області

Слідчі разом з оперативниками карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили дітей, які побили чоловіка. Тривають слідчі дії. Неповнолітнім оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб) та частини 1 статті 135 (залишення в небезпеці) ККУ. Обрали їм запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

За ці правопорушення дітям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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