Військовий адвокат Сергій Дубок у коментарі Суспільному розповів про можливе скасування статусу "обмежено придатний" у новому законопроєкті про мобілізацію.

За його словами, серед запропонованих змін у законопроєкті про мобілізацію передбачається, що військовозобов’язані, які раніше були визнані обмежено придатними, повторно пройдуть медкомісію. Таким чином, будуть визначені дві категорії: придатні або непридатні.

"Зараз існують категорії: придатні, обмежено придатні і непридатні. Згідно з законопроєктом, хочуть забрати категорію "обмежено придатний", залишивши лише "придатний" чи "непридатний". Також є зміни стосовно людей із інвалідністю, щоб вони змогли проходити військову службу. Я думаю, це питання буде доповнено та дописано для конкретизації захворювань, враховуючи перелік із 402 постанови про військово-лікарські комісії", — пояснив Сергій Дубок.

Сергій Дубок, Житомир, 28 грудня 2023 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Зі слів військового адвоката, для належного вирішення цього питання необхідно внести зміни або видати нову постанову, де визначено відповідні деталі.

Житомир, 28 грудня 2023 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Як раніше писало Суспільне, 25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". У законопроєкті передбачається низка змін, зокрема, знизити призовний вік з 27 до 25 років, удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Напередодні в інтерв'ю Суспільному міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що найближчими днями у Верховній раді України буде зареєстрований законопроект щодо мобілізації та служби у Силах оборони загалом.

Раніше заступник голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що Верховна рада хоче змінити порядок мобілізації в Україні. Відповідний законопроєкт планують розглянути, як тільки його узгодять з військовими.

Згодом народна депутатка Соломія Бобровська вказала, що парламентарі ще не напрацювали чернетки законопроєкту щодо зміни порядку мобілізації.

19 грудня президент Володимир Зеленський поінформував, що під час обговорення питання стосовно закону про зміну порядку мобілізації військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

27 грудня Суспільне повідомляло, що новий законопроєкт про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та військової служби може запрацювати після голосування у Верховній раді та затвердження всіх правок. Військовий адвокат розповів про реєстр ухилянтів, який пропонується створити у новому законопроєкті щодо удосконалення мобілізації та військового обліку.

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