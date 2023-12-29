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29 грудня на Львівщині прощаються із чотирма військовими
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29 грудня на Львівщині прощаються із чотирма військовими

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29 грудня на Львівщині прощаються із чотирма військовими
На Львівщині прощаються із чотирма військовими. Фото: Роман Балук / пресслужба Львівської міської ради

Сьогодні, 29 грудня, у Львівській області прощаються із чотирма полеглими військовими. Степан Полулященко, Євген Гусєв, Віктор Циран і Тарас Тимків загинули в російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Степан Полулященко — 56-річний мешканець села Малі Ланки.

Степан Полулященко.
Степан Полулященко. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був учасником АТО, на початку повномасштабного вторгнення долучився до війська як доброволець. Виконував бойові завдання у Київській області й на східному напрямку. Степан Полулященко загинув 24 грудня 2023 року. В нього залишилися батьки, брат, сестра та племінники.

Євген Гусєв народився у Сєвєродонецьку на Луганщині. Йому було 35 років.

Євген Гусєв.
Євген Гусєв. Фото: пресслужба Львівської ОВА

До лав Збройних Сил України став із початком повномасштабного вторгнення Росії. Служив у 88 окремому батальйоні морської піхоти. Євген загинув 15 листопада 2023 року. У військового залишилися друзі й побратими.

Віктор Циран — 51-річний уродженець Маріуполя.

Віктор Циран.
Віктор Циран. Фото: пресслужба Львівської ОВА

До війська вступив на початку повномасштабного вторгнення. Служив у військовій частині А7091 на східному напрямку. Загинув Віктор Циран 23 грудня 2023 року.

Тарас Тимків проживав у селі Пісочна Розвадівської громади.

Тарас Тимків.
Тарас Тимків. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Йому було 37 років. Тарас загинув 25 грудня 2023 року в районі населеного пункту Федорівка Бахмутського району Донецької області. У нього залишилася дружина, троє дітей і сестра.

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