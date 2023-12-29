Аграрна Кіровоградщина: здобутки та втрати 2023 року

Найбільший в Україні врожай соняшника й перше місце за пільговими аграрними кредитами – Суспільне підсумувало 2023 рік для аграріїв Кіровоградської області. Як сільгоспвиробники господарювали протягом другого року повномасштабної війни та з якими викликами стикалися, читайте в матеріалі.

Кіровоградщина – лідер року за агрокредитами

Кіровоградщина – перша в Україні за пільговими аграрними кредитами за державною програмою "5-7-9%", розповіла керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. За її інформацією, протягом року аграрії регіону взяли 1700 кредитів на загальну суму понад чотири мільярди гривень.

"Це дуже зручний ресурс для наших аграріїв саме тому, що відкриваючи кредитну лінію, вони мають можливість заплатити заробітну плату, придбати посівний матеріал, основні засоби для сільськогосподарського виробництва, сплатити оренду за паї. Це їхні поточні кошти, обігові, якими вони постійно користуються. Наша область традиційно надає перевагу банківським кредитам, а не іншим програмам, завдяки їх універсальності".

Як низькі закупівельні ціни на збіжжя вплинули на агросектор Кіровоградщини

Найбільшим мінусом для аграріїв цьогоріч керівниця департаменту вважає низькі ціни на збіжжя, пов’язані з обмеженням шляхів реалізації вирощеного. Позитив вбачає у тому, що попри війну сільгоспвиробники області й торік, і цьогоріч зібрали чотири мільйони тонн зерна, що важливо для продовольчої безпеки Кіровоградщини та України.

Під врожай 2024 року аграрії області посіяли 324 тисячі гектарів пшениці, що на 15% менше ніж торік. Зі слів Валерії Фурманової, така ситуація не вплинула на врожай. При цьому відсутність ринку реалізації та дощів у серпні та вересні вплинули на посіви озимої пшениці.

"Пшениці ми маємо мільйон 600 тисяч тонн. Це навіть більше ніж минулого року. Це на рівні середньорічного виробництва і пов’язано з великою врожайністю. Проте якість набагато нижча ніж у попередніх роках. Пшениця – в основному, це четвертий клас і фураж. Дуже мало пшениці якісної через низький показник клейковини".

На Кіровоградщині зібрали найбільший в Україні врожай соняшника

Цьогоріч аграрії Кіровоградщини зібрали найбільший в Україні врожай соняшника, сказала Валерія Фурманова – мільйон 550 тисяч тонн, що на 240 тисяч тонн більше ніж торік.

"Пов’язано це з тим, що область має достатньо переробних підприємств для того, щоб соняшник переробляти та експортувати або реалізовувати в межах і за межами області з доданою вартістю продукції. А ще причина – у збільшенні площ посівів".

Рекордні посіви гречки

За даними мінагрополітики, цьогоріч аграрії України посіяли рекордні за часи незалежності площі гречки – 141,5 тисячі гектарів, що на 20 тисяч гектарів більше ніж торік. Це дало змогу зібрати рекордний врожай – 207 тисяч 400 тонн, що вдвічі більше за річне споживання гречки в Україні. На Кіровоградщині зібрали 3,8 тисячі тонн, сказала керівниця агродепартаменту.

"Це небагато в масштабах всієї України, але для області, при середньорічному показнику до двох тисяч тонн, це непоганий результат. Пов’язаний з тим, що гречку реалізують на внутрішньому ринку".

Показники фермерських господарств з Новоукраїнського району Кіровоградщини

Урожайність соняшника у фермерському господарстві з Новоукраїнського району, яким керує Володимир Волошановський – 40-45 центнерів з гектара. Це, з його слів, максимальна врожайність соняшника в регіоні.

"Це природні умови, це правильно підібраний гібрид, невелика кількість міндобрив, але з міндобривом обов’язково. Посіяли у травні. Маслянистість одна із кращих – 52%".

Володимир Волошановський соняшник не продає, бо, сказав, не влаштовує ціна. За тонну, з його слів, трейдери дають 15 тисяч гривень.

Насіння соняшника на складі господарства Володимира Волошановського. Фото: Суспільне Кропивницький

Озиму пшеницю сіяли на площі 400 гектарів, збільшивши торішню на 60 гектарів, сказав аграрій. Погода, сказав, не сприяла врожайності, та вирішили ризикнути.

"Осінь склалася надзвичайно важка – без опадів, надзвичайно суха. І на нашій території, на двометровому шарі ґрунту, було нуль міліметрів опадів. Але ми ризикнули й посіяли озиму пшеницю. Крім того, ціна була низькою, але нині ціна на пшеницю підрівнялася. Це ще не ціна довоєнного часу, але сім тисяч гривень за тонну – це вже про щось свідчить".

Посіви озимої пшениці в Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Фото: Суспільне Кропивницький

Врожай на гречку хороший, ціна – ні, розповів фермер Микола Макодзеба.

"Вона ось лежить зараз (на складі – ред.). Була 50 тисяч, а сьогодні – п’ять. З гектара – п’ять тисяч – ми так завтра банкрутами станемо".

Гречка на складі господарства Миколи Макодзеби. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів фермера, відсутність ринку збуту компенсували переробленням збіжжя, допомогли й аграрні кредити від держави.

"У нас зараз близько 90 мільйонів кредитних під програму "5-7-9". Якщо під 5%, то нині треба десь мільйон 200 тисяч на рік сплачувати. А якщо взяти за процентами, під які дають без програми, то це понад 20 мільйонів. Ми б у жодному разі не потягли б такого навантаження".