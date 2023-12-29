На Закарпатті внаслідок ДТП загинула 61-річна жінка

На Закарпатті ввечері 28 грудня у місті Рахів сталася смертельна ДТП. 29-річний водій автомобіля "Skodа" здійснив наїзд на 61-річну жінку-пішохода. Від отриманих травм вона померла на місці події.
Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.
За інформацією відомства, 29-річний водій "Skodа", їдучи автодорогою державного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" у місті Рахів скоїв наїзд на 61-річну жінку-пішохода, яка перебігала дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.
Водія освідчили — за кермом чоловік перебував тверезий. Його автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик, додають в поліції.
У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККПорушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
У справі призначать експертні дослідження, щоб встановити усі обставини аварії. Слідство у справі триває.
Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads