На Закарпатті внаслідок ДТП загинула 61-річна жінка

На Закарпатті ввечері 28 грудня у місті Рахів сталася смертельна ДТП. 29-річний водій автомобіля "Skodа" здійснив наїзд на 61-річну жінку-пішохода. Від отриманих травм вона померла на місці події.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За інформацією відомства, 29-річний водій "Skodа", їдучи автодорогою державного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" у місті Рахів скоїв наїзд на 61-річну жінку-пішохода, яка перебігала дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.

Водія освідчили — за кермом чоловік перебував тверезий. Його автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик, додають в поліції.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У справі призначать експертні дослідження, щоб встановити усі обставини аварії. Слідство у справі триває.

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