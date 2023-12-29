НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Херсонській громаді обговорять перейменування топонімів
ОПИТУВАННЯДерусифікаціяВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Херсонській громаді обговорять перейменування топонімів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсон вулиці
Вхід до парку у Херсоні. Фото: Суспільне Херсон

У Херсонській громаді пройдуть консультації з громадськістю щодо перейменування топонімів у Херсоні, на території Комишанського, Зеленівського, Садівського та Степанівського старостинських округів.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його даними, обговорення з громадськістю відбуватиметься з 29 грудня 2023 року до 4 січня 2024 року.

У Херсоні пропонують перейменувати вулиці Адмірала Макарова, Качалова, Москвіна, Перова, Сєрова, Островського, Олександрівську, Говорова, Пархоменка та провулок Панфілова.

Вулиці Горького, Крилова, Лермонтова, Ломоносова, Носенка, Пестеля, Пушкіна, Чкалова перейменують у Комишанах. У Приозерному — 40 років Перемоги, Гагаріна, Комарова, Мічуріна, Тітова та Шаталова.

В старостинському крузі Зеленівки пропонують перейменувати, вулиці 40 років Перемоги, 50 років Перемоги, Гагаріна, Лермонтова, Маяковського, Некрасова, Матросова, Пушкінській, Степана Разіна та провулок Пушкінський. В Богданівці — вулиці Гагаріна та Л.Толстого.

В Садовому обговорять перейменування вулиць 40 років Перемоги, 60 років України, Гагаріна, Космодем'янської, Кошового та Синельникова. У Придніпровському — вулиця 50-річчя Перемоги. В Степанівці обговорюватимуть назви вулиць Горича Більшого, Дениса Давидового та Ломоносова.

Раніше Херсонська МВА пропонувала жителям обласного центру пройти опитування щодо перейменування низки вулиць. Також Херсонська МВА перейменувала в обласному центрі низку вулиць, площ та сквер.

У травні 2023 року у рамках деколонізації та дерусифікації публічного простору на території громади жителям Херсонської громади відбувся перший тур громадських обговорень щодо перейменування об’єктів топоніміки.

У липні 2023 року у Херсоні завершились громадські обговорення щодо перейменування об’єктів топоніміки. Участь в обговоренні взяли 2397 жителів громади різних вікових категорій.

Раніше у Херсоні змінили назву школі. В рамках політики дерусифікації перейменували "Загальноосвітню школу – колегіум" № 51 імені Потьомкіна. Тепер називається Херсонський ліцей № 51 Херсонської міської ради.

Також у Херсоні відбулись громадські обговорення щодо надання назви меморіальному комплексу у Бузковому сквері. Найбільшу кількість голосів отримав варіант "меморіальний комплекс "Бузковий гай" пам’яті захисників Херсона".

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Психологічний стан студентів вишів Києва під час війни: результати опитування
Соціологи дослідили, як війна впливає на психологічний стан студентів київських вишів
"Єдині новини"
Телемарафону "Єдині новини" довіряють менше половини українців — КМІС
Лідером за рівнем позитивного ставлення українців до сусідніх країн є Польща — опитування
Лідером за рівнем позитивного ставлення українців до сусідніх країн є Польща — опитування
Україна
Війна впливає майже на всіх українців, а у перемогу України у короткий термін вірять 58% — опитування
На початок