У Херсонській громаді обговорять перейменування топонімів

У Херсонській громаді пройдуть консультації з громадськістю щодо перейменування топонімів у Херсоні, на території Комишанського, Зеленівського, Садівського та Степанівського старостинських округів.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його даними, обговорення з громадськістю відбуватиметься з 29 грудня 2023 року до 4 січня 2024 року.

У Херсоні пропонують перейменувати вулиці Адмірала Макарова, Качалова, Москвіна, Перова, Сєрова, Островського, Олександрівську, Говорова, Пархоменка та провулок Панфілова.

Вулиці Горького, Крилова, Лермонтова, Ломоносова, Носенка, Пестеля, Пушкіна, Чкалова перейменують у Комишанах. У Приозерному — 40 років Перемоги, Гагаріна, Комарова, Мічуріна, Тітова та Шаталова.

В старостинському крузі Зеленівки пропонують перейменувати, вулиці 40 років Перемоги, 50 років Перемоги, Гагаріна, Лермонтова, Маяковського, Некрасова, Матросова, Пушкінській, Степана Разіна та провулок Пушкінський. В Богданівці — вулиці Гагаріна та Л.Толстого.

В Садовому обговорять перейменування вулиць 40 років Перемоги, 60 років України, Гагаріна, Космодем'янської, Кошового та Синельникова. У Придніпровському — вулиця 50-річчя Перемоги. В Степанівці обговорюватимуть назви вулиць Горича Більшого, Дениса Давидового та Ломоносова.

Раніше Херсонська МВА пропонувала жителям обласного центру пройти опитування щодо перейменування низки вулиць. Також Херсонська МВА перейменувала в обласному центрі низку вулиць, площ та сквер.

У травні 2023 року у рамках деколонізації та дерусифікації публічного простору на території громади жителям Херсонської громади відбувся перший тур громадських обговорень щодо перейменування об’єктів топоніміки.

У липні 2023 року у Херсоні завершились громадські обговорення щодо перейменування об’єктів топоніміки. Участь в обговоренні взяли 2397 жителів громади різних вікових категорій.

Раніше у Херсоні змінили назву школі. В рамках політики дерусифікації перейменували "Загальноосвітню школу – колегіум" № 51 імені Потьомкіна. Тепер називається Херсонський ліцей № 51 Херсонської міської ради.

Також у Херсоні відбулись громадські обговорення щодо надання назви меморіальному комплексу у Бузковому сквері. Найбільшу кількість голосів отримав варіант "меморіальний комплекс "Бузковий гай" пам’яті захисників Херсона".

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