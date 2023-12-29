Жителі Бучі передали українським військовим акумулятори і зарядні станції

Бучанська громада Київщини передала 13 автомобільних акумуляторів та 3 зарядні станції для однієї із частини військ радіоелектронної боротьби (РЕБ) України.

Про це повідомляє у Telеgram міський голова Анатолій Федорук.

Зазначається, що війська РЕБ створюють радіоперешкоди, аби збивати ворожі безпілотники та інші повітряні цілі. Також займаються розвідкою та перехопленням комунікацій. У цьому підрозділі служать і бучанці.

"Акумулятори закупили за бюджетні кошти — через відкриту процедуру тендеру. Тож кожен платник податків долучився до цієї справи", — поінформував Федорук.

Акумулятори та зарядні станції для ЗСУ. Фото: Анатолій Федорук/Telеgram

За його словами, зарядні станції раніше передав литовський друг громади та волонтер Шарунас Степуконіс. Він зараз служить у міжнародному легіоні Збройних сил України.

Напередодні діти із Бучі направили дрон-камікадзе бійцям Збройних сил України. Кошти збирали учні громади та передали благодійному фонду, який і допоміг придбати дрон. Його направили на Бахмутський напрямок.

Що відомо про допомогу від Київщини військовим ЗСУ

У листопаді депутати Ірпінської міськради проголосували за виділення 2,5 млн грн на потреби військових Збройних сил та Національної гвардії. До того в Ірпені організували акцію "1 день роботи для ЗСУ" — збір від працівників міської ради на потреби армії.

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді.

Також коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Жителі Здвижівського старостинського округу виготовили більше 500 маскувальних сіток. Їх вже відправили військовим на передову. А столичні волонтери сплели незвичайну маскувальну сітку на потреби українських захисників — її виготовили у формі мапи України розміром у кілька десятків метрів. Витвір став національним рекордом.

Київська митниця передала військовій частині Збройних сил України три легкові автомобілі. А Київська обласна військова адміністрація направила військовим позашляховики.