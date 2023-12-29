Влучання у торговельний центр Дніпра: що кажуть очевидці

У Дніпрі вранці 29 грудня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Четверо людей загинули через ракетні удари по Дніпру, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Ще майже півтора десятка – поранені.

Пошкоджені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

Працівниця однієї з аптек Лариса каже, сховалась до закінчення вибухів.

"Побачила що люди біжать, сховалася поки не закінчилися активні вибухи. Прийшла, а тут таке. Вибухів було багато. Коли бачиш, як летить ракета, це взагалі жах. Одразу хочеться кудись тікати", – каже Лариса.

Працівниця аптеки Лариса. Фото: Суспільне Дніпро

Місцевий житель Іван каже, вибухи почув, коли збирався на роботу.

"Було гучно, світло, яскраво. Я вже прокинувся, на роботу я вже не пішов. Повилітали вікна, на балконі повилітали. Був з дітьми, злякались, ховались на сходовому майданчику від вибухів", — розповів житель Дніпра Іван.

Ірини працює поряд з місцем влучання, каже, їх врятувало те, що приходять на роботу пізніше.

"Дуже великі вибухи були, сюди вже їхали – пішки йшли. Працюємо з 9, нам дуже пощастило, що ми прийшли пізніше, не застали такої біди", – каже працівниця однієї з компаній Ірина.

Ірина працює поряд з місцем влучання. Фото: Суспільне Дніпро

"Було чутно чотири свисти. Ми на четвертому поверсі, то у нас міжкімнатні двері на чотири частини розлетілися, вікно відкрилося. Дуже гучно, дитина злякалася, веземо зараз в село", — розповіли Артем і Анна, які живуть поблизу місця влучання.

Місцева жителька Анна. Фото: Суспільне Дніпро

Олександр розповідає, у момент вибуху їхав на роботу.

"Уламок потрапив в лобове скло, прямо там де водій сидить. Я їхав на роботу, чую гуркіт і в родом прилітає ракета. Я назад начав здавать.Десь метрів 200 від мене це було", – каже чоловік.

Пошкоджене уламком лобове скло. Фото: Суспільне Дніпро

Житель Дніпра Олександр. Фото: Суспільне Дніпро

Місцева жителька каже, у момент вибуху була на балконі.

"Взрив був величезний, я відлетіла від вікна, вікна просто вібрували. Благо, що вони відчинені були", – розповіла Ірина Сливка.

Жителька Дніпра Ірина Сливка. Фото: Суспільне Дніпро

"Гучно було. Ми побачили дим, у нас 10 поверх, вийшли на балкон і побачили сагу диму таку чорну", – каже жителька Дніпра Людмила.

Жителька Дніпра Людмила. Фото: Суспільне Дніпро

В іншій частині Дніпра в багатоповерхівці вибило вікна, розповів місцевий житель Григорій.

"Чув вибухи, лежав в ліжку, здригнувся будинок, я зрозумів, що треба виходити. Мені пощастило, у мене нічого, але з того боку будинку вже нема вікон, немає балконів", – каже чоловік.

Місцевий житель Григорій. Фото: Суспільне Дніпро

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