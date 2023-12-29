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Вночі 29 грудня на Житомирщині ППО збила повітряну ціль — голова ОВА Бунечко
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Вночі 29 грудня на Житомирщині ППО збила повітряну ціль — голова ОВА Бунечко

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ППО
Вночі на Житомирщині збили повітряну ціль. Фото: Getty Images (ілюстративне)

Вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну. На Житомирщині вночі 29 грудня сили протиповітряної оборони також збили повітряну ціль, запущену російськими військовими.

Про це у своєму Telegram написав голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"За попередніми даними, вночі під час повітряної тривоги силами протиповітряної оборони над територією області було збито ворожу повітряну ціль. Жертв та постраждалих немає. Інформація уточнюється, ведуться слідчі дії. Дякуємо силам ППО. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні .

Повітряну тривогу вночі та вранці 29 грудня на Житомирщині оголошували тричі: в 01:41, о 5:01 і о 06:47. Остання тривога станом на дев'яту годину ранку все ще тривала. Відбій на Житомирщині дали в 09:32.

Раніше Суспільне повідомляло, що вночі та вранці грудня Росія здійснила масовану атаку по Україні: вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Одесі, Запоріжжі, Конотопі та в кількох інших областях України. Відомо, що є поранені та загиблі.

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