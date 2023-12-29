На Тернопільщині працювала система протиповітряної оборони. Про це повідомили в Фейсбуці на сторінці Чортківської міської ради.
Жителів просять перебувати в укриттях.
Повідомлення на сторінці Чортківської міської ради. Фото: Чортківська міська рада
"Крилаті ракети в повітряному просторі Тернопільщини — курс на Львівщину", — повідомила в Телеграмі пресслужба Тернопільської ОВА о 8:51.
Нагадаємо, повітряна тривога розпочалася о 7:04, а о 9:30 завершилася.
О 10 годині кореспонденти Суспільного зателефонували до речника пожежно-рятувальної служби в Тернопільскій області Сергія Даніліна. Він повідомив, що викликів сьогодні, 29 грудня, у Чортківському районі не було.
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