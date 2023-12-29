Авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів по окупантах РФ — Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 грудня.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 станції РЕБ, 2 зенітно-ракетних комплекси та 6 складів боєприпасів окупантів РФ.
Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed-136/131”. ППО знищила 18 ударних БпЛА. Поточної доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів по Україні. Наслідки щодо атаки уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснило 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.