Шістсот сімдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 28 на 29 грудня на Одещині пройшла під сигнали повітряної тривоги. Увечері армія РФ атакувала Одещину дронами, зранку у Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку. Більше про події в регіоні читайте у хроніці Суспільне Одеса.
На Херсонщині загинув 39-річний сержант з Одеської області
На війні загинув 39-річний військовий, уродженець міста Білгорода-Дністровського Віктор Осіпов. Захисник поліг 27 грудня у Херсонській області.
Про таке 29 грудня повідомили на сторінці у Facebook Білгород-Дністровської РВА.
Віктор Осіпов був сержантом ЗСУ. Загинув під час виконання бойового завдання.
Попрощаються із захисником 31 грудня: початок о 10:00 за адресою м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56, зазначили у повідомленні.
"Ні стелі, ні вікон – нічого немає": в Одесі ракета влучила у приватний сектор, замість будинку — 5-метрова вирва
Вранці 29 грудня одна з ракет, яку російська армія випустила по Одесі, влучила у приватний будинок. Замість нього тепер — вирва глибиною пʼять метрів. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні будинки. Як місцеві пережили обстріл — читайте у матеріалі Суспільного.
У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ
Росія вивела у Чорне море три ракетоносії — підводний і два надводних кораблі. З сумарним запасом у 16 крилатих ракет "Калібр". Про це повідомили у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Через атаки РФ в Одесі пошкоджені понад 20 будинків та близько 70 квартир — ОВА
Внаслідок нічної та ранкової атак РФ 29 грудня в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок, серед них два приватних, всі інші — багатоповерхівки. За попередніми підрахунками, різного ступеня руйнувань зазнали близько 70 квартир, йдеться у повідомленні ОВА.
"Був один вибух, другий і дуже потужний третій": що розповіли мешканці одеського ЖК, куди влучила російська ракета
Вранці 29 грудня російська армія атакувала Одесу ракетами. Одна з них влучила в багатоповерхівку житлового комплексу та розірвалась всередині. Наразі відомо про трьох загиблих. Кореспондент Суспільного побував на місці влучання та поспілкувався з мешканцями атакованого ЖК.
Армія РФ випустила по Одещині вісім ракет, три з них влучили в житлові будинки — Сили оборони півдня
Російська армія під час обстрілу випустила по півдню дев'ять ракет, п'ять з них, імовірно Х-101/555/55, збило ППО над Одещиною, повідомили у Силах оборони півдня.
Три ракети влучили в житлові будинки Одеси: приватний будинок зруйновано вщент, триповерховий багатоквартирний зазнав критичних руйнувань, там загинула одна людина, в одному з житлових комплексів ракета прошила багатоповерхівку, розірвавшись всередині, випаливши кілька поверхів, тут виявлено двох загиблих. Потужні пожежі ліквідовані. Врятовано 23 людини.
Вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено кілька десятків будівель, серед яких навчальні заклади, церква, крамниці, інші житлові будинки.
В Одесі на вимогу ДСНС енергетики знеструмили 339 клієнтів в одному з районів міста
В Одесі на вимогу ДСНС енергетики знеструмили 339 клієнтів в одному з районів міста, повідомили у ДТЕК.
Це необхідно для безпечної ліквідації наслідків обстрілів. Щойно рятувальники нададуть дозвіл, світло одразу повернуть, додали у компанії.
В Одесі вікдрили оперативний штаб для мешканців пошкоджених будинків: куди звертатись
У Хаджибейському районі Одеси відкрили оперативний штаб для людей, чиї будинки зазнали руйнувань через атаку РФ по місту 29 грудня.
Штаб працювати з 29 грудня та у наступні декілька днів з 9:00 до 16:00 за адресами: вул. Середня, 24; вул. Картамишевська, 14; вул. Зелена, 44 (біля Храму) розгорнуто районний оперативний штаб.
Через атаку РФ по Одесі пошкоджено один з навчальних закладів
Під час атаки РФ 29 грудня пошкоджень зазнав один з навчальних закладів в Одесі. Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.
"Всі працівники, які були в закладі, перейшли в укриття, всі неушкоджені", — зазначила Олена Буйневич.
За словами мера міста Геннадія Труханова, дітей у школі не було.
Кількість загиблих через російську атаку в Одесі зросла до трьох — ОВА
В Одесі збільшилась кількість загиблих внаслідок російської атаки по місту 29 грудня. Наразі їх троє. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Через атаку є влучання у триповерховий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів тіло людини. Пошукові операції продовжуються.
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі зранку 29 грудня пролунали вибухи. Армія РФ атакувала місто ракетами.
Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.
Повітряну тривогу оголосили о 6:33. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога, зафіксували пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
О 7:40 у Повітряних силах проінформували про дві ракети з Кіровоградської області у напрямку Одеса, Миколаїв. Після чого у місті було чутно звуки вибухів, о 7:48 повідомили про крилату ракету в напрямку Одеси з Кіровоградської області.
Армія РФ атакувала Одещину: є влучання, пошкоджена багатоповерхівка
У ніч на 29 грудня через дронову атаку в Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю об'єкта інфраструктури, повідомили у Силах оборони півдня.
Також в Одесі уламками збитого безпілотника пошкодило багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку загасили співробітники ДСНС. Травмованих не зафіксували.
Сили ППО знищили над Одещиною 10 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".