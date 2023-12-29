Шістсот сімдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Армія РФ випустила по Одещині вісім ракет, три з них влучили в житлові будинки — Сили оборони півдня

Російська армія під час обстрілу випустила по півдню дев'ять ракет, п'ять з них, імовірно Х-101/555/55, збило ППО над Одещиною, повідомили у Силах оборони півдня.

Три ракети влучили в житлові будинки Одеси: приватний будинок зруйновано вщент, триповерховий багатоквартирний зазнав критичних руйнувань, там загинула одна людина, в одному з житлових комплексів ракета прошила багатоповерхівку, розірвавшись всередині, випаливши кілька поверхів, тут виявлено двох загиблих. Потужні пожежі ліквідовані. Врятовано 23 людини.

Вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено кілька десятків будівель, серед яких навчальні заклади, церква, крамниці, інші житлові будинки.

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: пресслужба Нацгвардії України

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: Суспільне Одеса