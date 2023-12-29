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Армія РФ за добу випустила понад 630 снарядів по Херсонщині: поранені троє людей
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Армія РФ за добу випустила понад 630 снарядів по Херсонщині: поранені троє людей

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Руїни, обстріли, Херсон
Діра в стіні будинку внаслідок влучення російського снаряда, Херсон, 27 грудня 2023 р. Фото: Суспільне Херсон

Російські війська упродовж 28 грудня 2023 року 121 раз обстріляли Херсонську область, випустили по її території 632 снаряди.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Били з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БпЛА. Влучили у поштове відділення у Бериславському районі та навчальний заклад у Херсоні. Внаслідок російської збройної агресії поранені троє людей, йдеться в повідомленні.

Що відомо про обстріли Херсонщини 28 грудня 2023 року

Протягом доби російські війська з артилерії обстріляли Золоту Балку, Тягинку, Іванівку, Новотягинку, Херсон, Софіївку та Станіслав. Також намагалися вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Вони 13 разів штурмували позиції український військових, отримали відсіч і відступили.

Військові РФ обстріляли Херсон. На місцях влучання сталися пожежі. Відомо про двох постраждалих. Одна з них — 92-річна жінка, у неї отруєння димом.

Російські війська атакували Новотягинку на Херсонщині. Поранений 38-річний чоловік. У нього діагностували контузію та вибухову травму.

Армія РФ понад 10 разів вдарила по Золотій Балці на Херсонщині. Пошкоджене поштове відділення. Поранений 60-річний чоловік.

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