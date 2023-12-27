44-річний Юрій Логачов з села Катеринівки Лозівського району помер 26 грудня у військовому шпиталі Дніпра. Він служив з 2014 року, з 24 лютого 2022 року — як командир гранатометного відділення протитанкового взводу 54-ї ОМБр.
У померлого лишилися двоє синів, повідомили в громаді.
"Зростав у багатодітній, працьовитій і порядній родині, яка шанувала традиції українського народу. Батько рано помер, мати виховала й поставила на ноги чотирьох дітей", — зазначають у повідомленні.
Поховали Юрія Логачова 28 грудня в Катеринівці.
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